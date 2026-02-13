"Кровавый Твин Пикс" в Болгарии: в горах найдены тела шестерых человек, чья смерть вызывает много вопросов

Следователи сообщили, что погибшие были связаны с тремя мужчинами, чьи тела были обнаружены шестью днями ранее в сгоревшем доме у горного перевала Петрохан. Мужчины 45, 49 и 51 года имели огнестрельные ранения головы, при этом следов борьбы обнаружено не было. Судебно-медицинские эксперты указали, что, вероятнее всего, они покончили с собой: образцы ДНК на оружии принадлежали только погибшим, сообщает Guardian.