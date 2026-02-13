"Кровавый Твин Пикс" в Болгарии: в горах найдены тела шестерых человек, чья смерть вызывает много вопросов
В Болгарии обнаружены тела шести человек с огнестрельными ранениями. Часть погибших, по предварительным данным, могла покончить с собой. Генпрокурор сравнил случившееся с мистическим сериалом "Твин Пикс".
Болгарское общество потрясено обнаружением тел шести человек в горах на западе страны. Все они погибли насильственной смертью, среди жертв — 15-летний подросток. В уединенном месте в автомобиле у вершины Околчица примерно в 100 километрах от Софии в прошлое воскресенье были найдены останки трех человек. Вместе с подростком находились тела мужчин 51 и 22 лет.
Следователи сообщили, что погибшие были связаны с тремя мужчинами, чьи тела были обнаружены шестью днями ранее в сгоревшем доме у горного перевала Петрохан. Мужчины 45, 49 и 51 года имели огнестрельные ранения головы, при этом следов борьбы обнаружено не было. Судебно-медицинские эксперты указали, что, вероятнее всего, они покончили с собой: образцы ДНК на оружии принадлежали только погибшим, сообщает Guardian.
По данным властей, записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как обе группы попрощались у дома, а затем трое оставшихся сняли на видео, как поджигают здание.
Генеральный прокурор Болгарии Борислав Сарафов сравнил произошедшее с культовым сериалом «Твин Пикс», заявив, что в этом деле есть «еще более шокирующие детали».
Что касается смерти людей, найденных в автомобиле, прокуратура во вторник сообщила, что, по данным вскрытия, один из них застрелил двоих других, после чего совершил самоубийство.
Сообщается, что пятеро мужчин были сотрудниками Национальной службы контроля охраняемых территорий. Их также называли «лесниками»: они длительное время патрулировали район у границы с Сербией и помогали пограничной полиции в регионе, где часто происходят незаконные вырубки леса и пересечение границы.
Правоохранительные органы отметили, что мужчины были связаны с тибетским буддизмом. Однако родственница одного из погибших заявила о «крайней психической нестабильности» внутри группы. В то же время мать одного из погибших, найденных в автомобиле в эфире болгарского телеканала Nova отвергла эту версию и заявила, что убитые «очевидно стали свидетелями чего-то», а случившееся является профессионально совершенным убийством.
Президент Болгарии Румен Радев, подавший в отставку в этом году, назвал произошедшее «политическим шоком и признаком состояния государства», сообщил его пресс-секретариат.
Сериал «Твин Пикс», признанный журналом Rolling Stone в 2019 году самым жутким сериалом в истории, был американской драмой, созданной Марком Фростом и Дэвидом Линчем. Первые два сезона, выходившие в 1990–1991 годах, рассказывали о расследовании убийства Лоры Палмер агентом ФБР Дейлом Купером в вымышленном городке Твин Пикс в штате Вашингтон.