В олимпийском магазине продавали майку с символикой Игр, прошедших в 1936 году в нацистской Германии

К началу зимних Игр в Италии официальный магазин соревнований, управляемый британской компанией по заказу Международного олимпийского комитета, выпустил «Коллекцию наследия». В неё вошли футболки с мотивами Олимпиад в Афинах (1896), Риме (1960), Лос-Анджелесе (1984), Сиднее (2000) и других городах. По замыслу организаторов, коллекция должна была отразить «уникальное время и место в истории, когда мир собирался вместе, чтобы прославить человечность».