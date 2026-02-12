В олимпийском магазине продавали майку с символикой Игр, прошедших в 1936 году в нацистской Германии
Официальный интернет-магазин Олимпийских игр снял с продажи футболки с символикой Берлинской олимпиады 1936 года после критики немецкого издания Bild. Товар входил в "Коллекцию наследия", посвященную дизайну прошлых Игр.
Онлайн-магазин Олимпийских игр в среду, 11 февраля, изъял из продажи футболки с символикой Олимпиады-1936, проходившей в нацистской Германии. Решение было принято после публикации критической статьи в немецкой газете Bild.
К началу зимних Игр в Италии официальный магазин соревнований, управляемый британской компанией по заказу Международного олимпийского комитета, выпустил «Коллекцию наследия». В неё вошли футболки с мотивами Олимпиад в Афинах (1896), Риме (1960), Лос-Анджелесе (1984), Сиднее (2000) и других городах. По замыслу организаторов, коллекция должна была отразить «уникальное время и место в истории, когда мир собирался вместе, чтобы прославить человечность».
Среди товаров оказалась футболка с официальным плакатом Берлинской олимпиады 1936 года работы художника Франца Вюрбеля. На изображении — античная статуя с лавровым венком, квадрига Бранденбургских ворот и олимпийские кольца. Нацистский режим использовал эти Игры для создания образа «миролюбивой» Германии, хотя в стране уже преследовали евреев и политических оппонентов. Через три года после Олимпиады Германия развязала Вторую мировую войну. Стоимость футболки составляла 42 евро.
Материал Bild начинался с фразы «Кто-то прогуливал уроки истории?». Спортивный эксперт Клара Шедлих подчеркнула, что Игры 1936 года были инструментом нацистской пропаганды и их нельзя рассматривать отдельно от режима Гитлера. «Использование подобных мотивов без критического контекста неприемлемо для коммерческих товаров», — заявила она.
После публикации футболки исчезли с сайта — в карточке товара появилась пометка «Out of Stock» («Нет в наличии»). Официальные представители Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо ситуацию пока не комментировали.
Кстати, в магазине также можно купить майку с символиков Олимпиады 2014 года в Сочи.