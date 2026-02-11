Время отказаться от Visa и Mastercard: Европа хочет снизить зависимость от американских платежных систем
Европейские чиновники и банкиры все громче говорят о необходимости снизить зависимость от американских платежных гигантов Visa и Mastercard. В ЕС опасаются, что в случае ухудшения отношений с США их влияние может стать инструментом давления.
Европе необходимо срочно сократить зависимость от американских платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Об этом заявила глава European Payments Initiative (EPI) Мартина Ваймерт, пишет The Financial Times.
По ее словам, Европа сильно зависит от международных платежных решений. Хотя в отдельных странах существуют национальные карточные системы, общеевропейской трансграничной альтернативы нет. «Если независимость так важна, а мы понимаем, что вопрос времени играет роль, нам нужно действовать срочно», — подчеркнула Ваймерт.
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году на Visa и Mastercard пришлось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне. В 13 странах ЕС вообще нет национальной альтернативы американским провайдерам. Даже там, где такие системы есть, их использование сокращается. На фоне снижения популярности наличных денег европейские власти опасаются, что доминирование американских компаний может быть использовано как рычаг давления в случае серьезного ухудшения трансатлантических отношений.
Эта проблема вписывается в более широкий контекст зависимости ЕС от американских технологий. Ранее глава кибербезопасности Бельгии заявлял, что Европа фактически «потеряла интернет» из-за доминирования американских технологических гигантов. Бывший президент ЕЦБ Марио Драги также предупреждал, что чрезмерная взаимозависимость может превратиться в инструмент контроля и давления.
Однако в ЕЦБ отмечают, что предыдущие частные инициативы по созданию общеевропейской платежной системы сталкивались с трудностями масштабирования. Участникам рынка сложно договориться о единых стандартах и подходах.
Параллельно ЕЦБ продвигает проект цифрового евро — общеевропейской цифровой валюты, которая должна укрепить денежный суверенитет ЕС. Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил, что европейцы не хотят оказаться в ситуации чрезмерной зависимости от платежных систем, которые им не принадлежат.
Согласно планам, к 2029 году цифровой евро должен быть введен в обращение, а магазины и онлайн-платформы в еврозоне будут обязаны его принимать. Инфраструктура проекта также будет открыта для частных компаний, которые смогут строить на ее основе собственные сервисы.