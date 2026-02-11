Время отказаться от Visa и Mastercard: Европа хочет снизить зависимость от американских платежных систем

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году на Visa и Mastercard пришлось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне. В 13 странах ЕС вообще нет национальной альтернативы американским провайдерам. Даже там, где такие системы есть, их использование сокращается. На фоне снижения популярности наличных денег европейские власти опасаются, что доминирование американских компаний может быть использовано как рычаг давления в случае серьезного ухудшения трансатлантических отношений.