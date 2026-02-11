Январь показал слабое место рижских домов: у части расход тепла взлетел больше чем на 80%

«Чтобы поддержать жителей в холодные зимние месяцы и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства, мы с 1 января по 31 мая 2026 года не будем применять штрафные санкции (пени) за просрочку платежей за поставленную теплоэнергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Кроме того, до 31 мая 2026 года мы обеспечиваем возможность без штрафов погасить долги, возникшие в предыдущие периоды, призывая клиентов воспользоваться этой практической возможностью привести свои обязательства в порядок».