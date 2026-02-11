Январь показал слабое место рижских домов: у части расход тепла взлетел больше чем на 80%
С понижением температуры наружного воздуха в январе текущего года было потреблено 637 тыс. мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в предыдущем месяце — декабре, когда потребление составило 399,2 тыс. мегаватт-часов.
Анализ потребления теплоэнергии в 5216 жилых домах в январе 2026 года показывает, что в 56% зданий, подключенных к централизованному теплоснабжению в Риге, потребление в январе по сравнению с декабрем выросло на 40–60%. Почти в 38% зданий потребление увеличилось на 60–80%, в 4% зданий — более чем на 80%, и лишь в 2% домов рост составил менее 40%. Это подтверждает тесную связь между температурой воздуха и техническим состоянием зданий.
Средняя температура воздуха в декабре 2025 года составляла +2,8°C, в то время как в январе этого года она опустилась до -7,8°C. Январь этого года стал месяцем с самой низкой средней температурой за последние 15 лет. Морозы сохранялись и в первой декаде февраля. По расчетам, снижение температуры воздуха на 1°C приводит к увеличению потребления теплоэнергии на 5–8%.
Факторы влияния и поддержка жителей
На потребление тепла влияют не только погодные условия, но и энергоэффективность здания: утепление крыши, стен, чердаков и подвалов, состояние окон и дверей, а также привычки жителей. Важную роль играет и выбранный тепловой режим, который устанавливается автоматизированным индивидуальным теплоузлом здания и согласуется владельцем или управляющим дома вместе с собственниками квартир.
Председатель правления AS RĪGAS SILTUMS Калвис Калниньш:
«Чтобы поддержать жителей в холодные зимние месяцы и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства, мы с 1 января по 31 мая 2026 года не будем применять штрафные санкции (пени) за просрочку платежей за поставленную теплоэнергию в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Кроме того, до 31 мая 2026 года мы обеспечиваем возможность без штрафов погасить долги, возникшие в предыдущие периоды, призывая клиентов воспользоваться этой практической возможностью привести свои обязательства в порядок».
Энергоэффективность — путь к экономии
Эксперты подчеркивают: в долгосрочной перспективе главным инструментом снижения счетов является энергоэффективность. Комплексные меры — утепление ограждающих конструкций, замена окон, приведение в порядок вентиляционных систем, реновация систем отопления и горячего водоснабжения — могут снизить затраты на отопление вплоть до 60%.
Специалист по энергоэффективности Рижского энергетического агентства Арнис Лейлитис:
«Холодные зимы наглядно показывают значимость энергоэффективности здания. Жителям стоит обратить внимание на класс энергоэффективности своего дома и сравнить его с другими зданиями в городе. Это удобно сделать на онлайн-карте зданий Рижского самоуправления. Сейчас доступно софинансирование Рижского самоуправления на разработку технической документации — это один из первых шагов к реновированному дому. Призываем связываться с нами, чтобы узнать о возможностях его получения!»
Практические советы и эксплуатация
Не менее важны вопросы ежедневного обслуживания внутри здания: содержание квартир и помещений общего пользования, закрыты ли окна и двери в подъездах, на чердаках и в подвалах, особенно при резком падении температуры, когда возрастает риск замерзания трубопроводов.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), обслуживающее около трети многоквартирных домов Риги, особо призывает жителей квартир с индивидуальным отоплением (дрова, газ, гранулы) не оставлять жилье непрогретым в морозы. В таких квартирах замерзают трубы, из-за чего без воды часто остается и часть остального дома. В домах с центральным отоплением главной проблемой являются теплопотери, поэтому RNP предлагает как полную реновацию, так и постепенное улучшение энергоэффективности — модернизацию теплоузлов и утепление отдельных конструктивных элементов.
Для поддержки жителей, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных услуг, RNP также не будет начислять пени за свои услуги.