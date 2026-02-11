В Риге решают судьбу дома на Баускас: восстановление возможно, но вопрос в деньгах - поможет ли самоуправление?
Жилой дом на улице Баускас в Риге, пострадавший от взрыва, можно восстановить, однако вопрос финансирования остается открытым. Самоуправление уже вложило средства и готово продолжать участие. Но в каком объеме?
Жилой дом на улице Баускас в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. Это подтверждает заключение сертифицированного строительного эксперта, организацию и оплату которого обеспечило муниципальное предприятие.
Как заявил в эфире TV24 в программе «Ziņu TOP. Rīga runā» председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, самоуправление активно участвует в решении ситуации с первого дня. По его словам, он лично прибыл на место происшествия уже через двадцать минут после взрыва и был вовлечен в организацию помощи пострадавшим.
Муниципалитет выплатил кризисные пособия жителям дома, а также предложил временное жилье сроком от шести месяцев до года. Заявки подали 25 семей, однако пока этим вариантом воспользовались только десять — остальные либо используют страховые выплаты, либо еще не приняли решение.
На данный момент здание находится под охраной, а самоуправление взяло на себя финансирование демонтажных работ. Также планируется установка поддерживающих конструкций, после чего будут приниматься дальнейшие решения по консервации и восстановлению дома.
По словам мэра, часть собственников квартир уже самостоятельно занимается организацией работ и, возможно, сменит управляющую компанию. Самоуправление, как совладелец здания, готово продолжать участие в процессе, однако объем финансового вклада со стороны города будет определен отдельным решением Рижской думы. Как известно, самоуправлению в этом доме принадлежало четыре квартиры.
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.