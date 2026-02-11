В Риге решают судьбу дома на Баускас: восстановление возможно, но вопрос в деньгах - поможет ли самоуправление?

Как заявил в эфире TV24 в программе «Ziņu TOP. Rīga runā» председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, самоуправление активно участвует в решении ситуации с первого дня. По его словам, он лично прибыл на место происшествия уже через двадцать минут после взрыва и был вовлечен в организацию помощи пострадавшим.