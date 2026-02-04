"Люди в шоке. Эмоционально тяжело": что известно о будущем дома, пострадавшего от взрыва на Баускас

Самоуправление на данный момент получило 59 заявлений на выплату предусмотренной поддержки на ремонт жилых помещений в размере до 10 000 евро за каждую квартиру. Каждое заявление и каждую ситуацию самоуправление рассматривает отдельно. "Сейчас нет такого прогноза, что все получатт именно предусмотренные 10 000 евро. У кого-то, возможно, сумма будет меньше. Работы проводятся в квартире для того, чтобы в нее можно было заселиться, кому-то понадобится и больше. Но, конечно, эти 10 000 евро - максимальный размер пособия - не будут распространяться на общую часть восстановления дома, например на восстановление крыши. Это будет поддержка только для конкретной квартиры", - пояснила представитель столичного департамента жилья и окружающей среды.