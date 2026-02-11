В Латвии стало больше просителей убежища: PMLP расширяет возможности размещения, но мест не хватает
В связи с ростом числа просителей убежища была увеличена пропускная способность Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), сообщили представители PMLP на заседании парламентской следственной комиссии по вопросам регулирования иммиграции.
На заседании комиссии депутаты вместе с приглашенными представителями учреждений обсуждали порядок, касающийся беженцев и лиц с альтернативным статусом, а также нормативное регулирование в отношении гражданских лиц Украины.
Представитель PMLP Вилмарс Мангалис рассказал, что в Муцениеки из-за роста числа просителей убежища вместимость пришлось резко наращивать. Летом 2021 года, после изменения ситуации на границе, центр в Муцениеки заполнился за считанные дни. Затем искали решения и места размещения в самоуправлениях, однако найти такие места в других регионах Латвии очень сложно.
Мангалис подчеркнул, что без центра в Лиепне невозможно обеспечить стабильную работу системы, поскольку большинство просителей убежища не имеют средств к существованию и государству приходится их содержать. Он также отметил, что невозможно «разместить всех в одном помещении»: среди просителей есть семьи с детьми, несовершеннолетние, а также мужчины, для которых необходимо предусматривать отдельные помещения.
Кабинет министров в 2026 году планирует направить 39,7 млн евро на реализацию плана мер поддержки гражданских лиц Украины.
Поддержка на размещение и обеспечение питанием в этом году сконцентрирована на более короткий период: размещение будет доступно до 60 дней, а обеспечение питанием — до 30 дней, с дневным лимитом 5 евро на человека.
Одновременно в законе сохранена особая поддержка для уязвимых групп гражданских лиц Украины: девять таких групп смогут получать поддержку на размещение до 180 дней, и на такой же срок компенсацию за размещение смогут получать домохозяйства. По истечении 180 дней самоуправления должны будут оценить, нужно ли конкретному человеку и дальше предоставлять размещение за счет государства, и при необходимости срок может быть продлен еще до 180 дней. Эта поддержка также будет доступна до 31 декабря 2026 года.
По данным Реестра физических лиц, на 1 октября 2025 года в Латвии проживали 31 152 гражданских лица Украины. Из них 17 167 — женщины, 13 985 — мужчины. 21 959 были трудоспособного возраста, 6977 — несовершеннолетние, 2216 — старше 65 лет.
По информации Министерства внутренних дел (МВД), в 2022 году убежище в Латвии запросили 546 человек, из них 161 несовершеннолетний; в 2023 году — 1624 человека, из них 278 несовершеннолетних; в 2024 году — 801 человек, из них 151 несовершеннолетний; а в этом году до 30 октября — 1057 человек, из них 245 несовершеннолетних.
Вместимость центров размещения просителей убежища PMLP приближается к критической границе. Так, по данным МВД, 31 октября прошлого года заполненность обоих центров — в Муцениеки (Ропажский край) и в Лиепне (Алуксненский край) — превышала 80%, и там были размещены 560 человек. Общая вместимость центров составляет 702 койко-места: в Муцениеки — 450, в Лиепне — 252.