В Латвии стало больше просителей убежища: PMLP расширяет возможности размещения, но мест не хватает

Одновременно в законе сохранена особая поддержка для уязвимых групп гражданских лиц Украины: девять таких групп смогут получать поддержку на размещение до 180 дней, и на такой же срок компенсацию за размещение смогут получать домохозяйства. По истечении 180 дней самоуправления должны будут оценить, нужно ли конкретному человеку и дальше предоставлять размещение за счет государства, и при необходимости срок может быть продлен еще до 180 дней. Эта поддержка также будет доступна до 31 декабря 2026 года.