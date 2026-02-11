В Латвии появится бесплатное приложение по первой помощи, которое будет работать даже без интернета
Неотложная медицинская помощь (NMPD) совместно с партнерами из Дании и Норвегии разрабатывает международное бесплатное приложение по оказанию первой помощи. Его задача — стать понятным и надежным помощником для любого жителя: в приложении можно будет быстро узнать, как действовать в кризисных и угрожающих жизни ситуациях. Важно, что оно будет работать и офлайн — на случай, если мобильная связь или интернет окажутся недоступны либо будут перебои.
Проект полностью финансируется за счет программы Европейской комиссии Erasmus+. Реализацию планируют завершить к середине 2027 года, чтобы знания по первой помощи были доступны в каждом смартфоне. Во вторник, 10 февраля, правительство поддержало участие Латвии в проекте.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркивает роль вовлеченности общества: в критический момент решающими могут стать не только действия профессионалов — рядом может не оказаться медика, но может оказаться человек, который знает, как помочь. Уверенность в своих знаниях первой помощи дает смелость действовать и, возможно, спасти жизнь. По его словам, важно, чтобы каждый член общества понимал, как оказывать первую помощь, и был готов включаться в таких ситуациях. Бесплатное приложение должно стать надежной опорой — понятной, доступной и офлайн, именно тогда, когда это нужнее всего.
Приложение будет бесплатным и общедоступным. Пользователи смогут обновлять знания с помощью интерактивных тестов, коротких видео и симуляций разных ситуаций. Одновременно это будет практический «пошаговый» гид с простыми визуальными алгоритмами действий в реальных случаях, когда требуется помощь. В стрессовой ситуации приложение будет вести человека шаг за шагом — например, подсказывать, как остановить опасное для жизни кровотечение или как помочь человеку без сознания.
Отдельную ценность контенту придаст опыт Украинского Красного Креста, который учтут при разработке: он даст практические рекомендации по первой помощи в условиях военной угрозы и повышенных рисков. Приложение должно помогать людям не только действовать правильно, но и психологически — снижать панику и страх как в повседневных ситуациях, так и во время кризисов.
Кризисы последних лет — пандемия, риски военной угрозы, а также природные катастрофы, связанные с изменением климата, которые происходят уже и в Европе, — заставляют искать решения, как расширить возможности жителей учиться первой помощи и укреплять способность действовать в чрезвычайных условиях. Подготовленность общества к кризисам — один из ключевых факторов безопасности и устойчивости государства. При этом страх ошибиться и растерянность часто мешают людям начать оказывать помощь до прибытия экстренных служб — когда дорога каждая секунда.
Ведущий партнер проекта — Датский совет по первой помощи. Он работает вместе с NMPD и Норвежским советом по первой помощи. Ответственность за реализацию распределена между всеми странами-участницами: каждая из них участвует в разработке содержания, тестировании и внедрении приложения. Одна из задач проекта — интегрировать приложение в систему гражданской обороны в странах-участницах.
Официальное внедрение приложения в Латвии обеспечит NMPD: служба будет распространять его через свой сайт и социальные сети, а также обеспечит доступность в магазинах приложений.