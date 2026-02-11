В Латвии появится бесплатное приложение по первой помощи, которое будет работать даже без интернета

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркивает роль вовлеченности общества: в критический момент решающими могут стать не только действия профессионалов — рядом может не оказаться медика, но может оказаться человек, который знает, как помочь. Уверенность в своих знаниях первой помощи дает смелость действовать и, возможно, спасти жизнь. По его словам, важно, чтобы каждый член общества понимал, как оказывать первую помощь, и был готов включаться в таких ситуациях. Бесплатное приложение должно стать надежной опорой — понятной, доступной и офлайн, именно тогда, когда это нужнее всего.