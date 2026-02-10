"Цель - прийти к одной языковой среде": русскоязычный контент в LSM может однажды пропасть
После закрытия Latvijas Radio 4 русскоязычный контент остался только на LSM.lv, но стратегия до 2029 года допускает, что русскоязычное содержание не будет сохраняться всегда. По словам руководства, цель — постепенная интеграция аудитории в общую латышскоязычную медиасреду.
Как говорит председатель Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане, стратегия на 2026–2029 годы предусматривает, что портал LSM.lv будет работать как единая новостная платформа на латышском языке с предложением содержания также на английском, украинском и русском языках, сообщает LSM+.
Глава SEPLP пояснила, что портал LSM.lv — единственная платформа в общественных СМИ, где доступен контент на русском языке, однако теперь он создается по иным принципам по сравнению с прошлым годом. «У нас были две информационно-аналитические программы — Latvijas Radio 1 и Latvijas Radio 4, что означало, что люди могли спокойно жить в русскоязычном информационном пространстве и получать полный спектр информации. Сейчас этого больше нет. Изменения есть и на портале — в единой редакции создается контент, который переводится, причем 70% переводится с латышского языка. Это очень большая разница по сравнению с тем, что было до конца прошлого года», — пояснила Уплея-Егермане.
При этом глава SEPLP подчеркнула, что, вероятно, русскоязычный контент в общественных медиа не должен оставаться там навсегда.
«Эта стратегия рассчитана на четыре года. Об этом мы договорились еще в предыдущем составе SEPLP — были определены базовые критерии. Один из них — что в кризисном периоде, при дезинформации, людям нужны форматы, чтобы до них можно было достучаться. Но, скорее всего, так не должно быть всегда», — сказала Уплея-Егермане.
Она подчеркнула, что LSM должен стремиться интегрировать русскоязычную аудиторию в единое информационное пространство. «Нужно предлагать решения и понимать, в какой момент следует принять решение о закрытии», — добавила Уплея-Егермане.
Глава SEPLP считает, что в демократическом государстве нельзя сказать: «Этот язык запрещен». «Другое дело — мы объясняем, почему работаем так, на таком языке и в таком формате. Сейчас контент на русском языке нужен для того, чтобы информировать людей, вовлекать их, рассказывать больше об истории и культуре Латвии. Как мы можем жить в одном пространстве, как можем помочь тем людям, которые по каким-то причинам не освоили язык, но живут в одном с нами обществе и участвуют в одном демократическом процессе. Да, пока есть два языка, но цель — прийти к одной языковой среде», — сказала Уплея-Егермане.