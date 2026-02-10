"Цель - прийти к одной языковой среде": русскоязычный контент в LSM может однажды пропасть

Глава SEPLP считает, что в демократическом государстве нельзя сказать: «Этот язык запрещен». «Другое дело — мы объясняем, почему работаем так, на таком языке и в таком формате. Сейчас контент на русском языке нужен для того, чтобы информировать людей, вовлекать их, рассказывать больше об истории и культуре Латвии. Как мы можем жить в одном пространстве, как можем помочь тем людям, которые по каким-то причинам не освоили язык, но живут в одном с нами обществе и участвуют в одном демократическом процессе. Да, пока есть два языка, но цель — прийти к одной языковой среде», — сказала Уплея-Егермане.