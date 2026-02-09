За семь лет в Латвии выдано 187 млн рецептурных медикаментов
За семь лет работы системы верификации в Латвии выдано около 187 млн подлинных упаковок рецептурных лекарств, и ни одной подделки в легальной цепочке не выявлено. Эксперты предупреждают: главная угроза — нелегальные препараты в интернете.
За семь лет, прошедших с момента введения по всей Европе системы верификации лекарств, в Латвии в аптеках и медицинских учреждениях жителям выдано около 187 млн упаковок рецептурных препаратов, свидетельствует обобщенная Латвийской организацией верификации лекарств (ЛОВЛ) информация.
Как сообщили в ЛОВЛ, в прошлом году в латвийских аптеках и медицинских учреждениях было выдано почти 30 млн аутентичных упаковок рецептурных лекарств. 9 февраля этого года исполняется семь лет с момента начала действия в Латвии системы верификации лекарств (ЛСВЛ), цель которой - обеспечить, чтобы пациенты получали только безопасные и подлинные препараты.
По данным ЛОВЛ за 2025 год, в системе было совершено в общей сложности 117 млн транзакций, из которых 29,5 млн составило удаление упаковок лекарств из системы в момент их выдачи населению. В системе предусмотрены два основных действия: верификация, или проверка упаковок лекарств, и их удаление из системы, подтверждающее выдачу конкретной упаковки пациенту.
На конец прошлого года число конечных пользователей ЛСВЛ составляло 1171: 812 аптек, 58 крупных торговых предприятий и 301 медицинское учреждение.
ЛОВЛ отмечает, что статистика последних лет подтверждает стабильную ситуацию на латвийском рынке лекарств: объем верифицированных и выданных пациентам препаратов существенно не меняется, при этом система регулярно претерпевает технические усовершенствования.
ЛОВЛ неоднократно предупреждала о растущей угрозе рекламы и продажи нелегальных и поддельных лекарств в интернете. Такие препараты могут не содержать активного вещества или содержать опасные для здоровья компоненты в вредных дозах, подвергая пользователей риску серьезных нарушений здоровья.
Председатель правления ЛОВЛ Инесе Эрдмане отметила, что с момента запуска ЛСВЛ в Латвии подделки рецептурных лекарств в легальной цепочке оборота не выявлялись. При этом она подчеркнула, что наряду с технологической защитой людям важно развивать критическое мышление и приобретать рецептурные препараты только в лицензированных аптеках.