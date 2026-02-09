За семь лет в Латвии выдано 187 млн рецептурных медикаментов

Как сообщили в ЛОВЛ, в прошлом году в латвийских аптеках и медицинских учреждениях было выдано почти 30 млн аутентичных упаковок рецептурных лекарств. 9 февраля этого года исполняется семь лет с момента начала действия в Латвии системы верификации лекарств (ЛСВЛ), цель которой - обеспечить, чтобы пациенты получали только безопасные и подлинные препараты.