Процедура лишения гражданства Петра Авена застопорилась из‑за отсутствия доказательств

SAB обращает внимание, что в конкретном случае процесс получения информации не является проверкой с конкретным сроком окончания. С учетом специфики своей деятельности SAB не обнародует подробную информацию, полученную в сотрудничестве с латвийскими и международными структурами, однако в бюро заверили, что в рамках своей компетенции и международного взаимодействия SAB до сих пор не получало конкретных данных, которые могли бы быть использованы для начала предусмотренных законом о гражданстве процедур.