Процедура лишения гражданства Петра Авена застопорилась из‑за отсутствия доказательств
фото: LETA
Петр Авен.
В Латвии

Процедура лишения гражданства Петра Авена застопорилась из‑за отсутствия доказательств

Отдел новостей

LETA

Бюро по защите Сатверсме сообщает, что пока не располагает юридически подтверждёнными фактами, необходимыми для запуска процедуры лишения гражданства миллиардера Петра Авена. А без таких данных государству грозит проигрыш в суде.

В распоряжение Бюро по защите Сатверсме (SAB) до сих пор не поступила конкретная и юридически подтвержденная информация, которая могла бы быть использована для запуска предусмотренных законом о гражданстве процедур лишения латвийского гражданства миллиардера Петра Авена.

Закон о гражданстве предусматривает лишение латвийского гражданства лиц, оказавших существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, подрывающим суверенитет, независимость и конституционный строй демократических государств, либо участвовавших в таких действиях. Лишить гражданства можно при условии, что человек не становится лицом без гражданства. Информацию о том, что гражданин Латвии совершил какое-либо из указанных действий, предоставляют органы государственной безопасности.

SAB пояснило агентству LETA, что в соответствии с законом о гражданстве, получив информацию и юридически проверяемые факты о предусмотренных законом действиях, учреждение госбезопасности передает их Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP), которое принимает решение о дальнейшем продвижении вопроса.

SAB обращает внимание, что в конкретном случае процесс получения информации не является проверкой с конкретным сроком окончания. С учетом специфики своей деятельности SAB не обнародует подробную информацию, полученную в сотрудничестве с латвийскими и международными структурами, однако в бюро заверили, что в рамках своей компетенции и международного взаимодействия SAB до сих пор не получало конкретных данных, которые могли бы быть использованы для начала предусмотренных законом о гражданстве процедур.

Несмотря на текущую геополитическую ситуацию и распространенную в публичном пространстве информацию, которые могут создавать впечатление очевидности решения по вопросу гражданства Авена, SAB подчеркивает, что для инициирования процедуры лишения гражданства необходимы юридически проверяемые факты действий, предусмотренных законом о гражданстве.

В противном случае латвийскому государству грозит проигрыш в судопроизводстве, который может быть возбужден в случае необоснованного решения.

Если в распоряжении SAB по вопросу гражданства Петра Авена поступит новая информация, которую можно будет обнародовать, бюро это сделает.

Еще в феврале 2023 года сообщалось, что латвийское учреждение безопасности выясняет, есть ли основания для лишения Авена гражданства. Вопрос возник после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Авен получил латвийское гражданство в 2016 году и был награжден орденом Трех звезд в 2012 году. После масштабного вторжения России в Украину капитул ордена принял решение о его отзыве. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета (ЛУ) принял решение лишить Авена звания почетного доктора. Дед миллиардера был латышским стрелком, который остался жить в России после Гражданской войны.

В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии лиц, которые, в частности, существенно поддерживали войну России в Украине.

Темы

Петр АвенСеймБюро по защите СатверсмеPMLPУДГМ

Другие сейчас читают