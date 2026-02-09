Процедура лишения гражданства Петра Авена застопорилась из‑за отсутствия доказательств
Бюро по защите Сатверсме сообщает, что пока не располагает юридически подтверждёнными фактами, необходимыми для запуска процедуры лишения гражданства миллиардера Петра Авена. А без таких данных государству грозит проигрыш в суде.
В распоряжение Бюро по защите Сатверсме (SAB) до сих пор не поступила конкретная и юридически подтвержденная информация, которая могла бы быть использована для запуска предусмотренных законом о гражданстве процедур лишения латвийского гражданства миллиардера Петра Авена.
Закон о гражданстве предусматривает лишение латвийского гражданства лиц, оказавших существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, подрывающим суверенитет, независимость и конституционный строй демократических государств, либо участвовавших в таких действиях. Лишить гражданства можно при условии, что человек не становится лицом без гражданства. Информацию о том, что гражданин Латвии совершил какое-либо из указанных действий, предоставляют органы государственной безопасности.
SAB пояснило агентству LETA, что в соответствии с законом о гражданстве, получив информацию и юридически проверяемые факты о предусмотренных законом действиях, учреждение госбезопасности передает их Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP), которое принимает решение о дальнейшем продвижении вопроса.
SAB обращает внимание, что в конкретном случае процесс получения информации не является проверкой с конкретным сроком окончания. С учетом специфики своей деятельности SAB не обнародует подробную информацию, полученную в сотрудничестве с латвийскими и международными структурами, однако в бюро заверили, что в рамках своей компетенции и международного взаимодействия SAB до сих пор не получало конкретных данных, которые могли бы быть использованы для начала предусмотренных законом о гражданстве процедур.
Несмотря на текущую геополитическую ситуацию и распространенную в публичном пространстве информацию, которые могут создавать впечатление очевидности решения по вопросу гражданства Авена, SAB подчеркивает, что для инициирования процедуры лишения гражданства необходимы юридически проверяемые факты действий, предусмотренных законом о гражданстве.
В противном случае латвийскому государству грозит проигрыш в судопроизводстве, который может быть возбужден в случае необоснованного решения.
Если в распоряжении SAB по вопросу гражданства Петра Авена поступит новая информация, которую можно будет обнародовать, бюро это сделает.
Еще в феврале 2023 года сообщалось, что латвийское учреждение безопасности выясняет, есть ли основания для лишения Авена гражданства. Вопрос возник после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Авен получил латвийское гражданство в 2016 году и был награжден орденом Трех звезд в 2012 году. После масштабного вторжения России в Украину капитул ордена принял решение о его отзыве. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета (ЛУ) принял решение лишить Авена звания почетного доктора. Дед миллиардера был латышским стрелком, который остался жить в России после Гражданской войны.
В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии лиц, которые, в частности, существенно поддерживали войну России в Украине.