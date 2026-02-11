Борьба за интересы Латвии: как добиться поддержки для Латгалии, крестьян и реновации домов

Этот год начался для Нила Ушакова с нового уровня ответственности – он стал главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Это исторический факт: он первый депутат от Латвии и всей Балтии, которому доверено держать руку на пульсе важнейшего финансового документа Европы.