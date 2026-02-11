Борьба за интересы Латвии: как добиться поддержки для Латгалии, крестьян и реновации домов
В коридорах Брюсселя кипят нешуточные страсти – началась большая битва за новый многолетний бюджет Европейского союза. От того, чем закончится это «перетягивание каната» на миллиарды евро, напрямую зависит будущее Латвии, так как значительную часть расходов нашего государства покрывает помощь из Европы. В самом эпицентре событий оказался депутат Европарламента Нил Ушаков.
Этот год начался для Нила Ушакова с нового уровня ответственности – он стал главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Это исторический факт: он первый депутат от Латвии и всей Балтии, которому доверено держать руку на пульсе важнейшего финансового документа Европы.
Одновременно Ушаков работает в специальной рабочей группе своей политической фракции (Социалисты и демократы), которая занимается планом многолетнего бюджета на 2028–2034 годы. В его ведении находятся такие сферы, как гражданская оборона, внутренняя безопасность и инфраструктура.
Деньги для приграничья, а не просто лозунги
Сейчас идет самый важный этап – разработка принципов бюджета. В подготовленном Ушаковым проекте впервые «в свете прожекторов» оказались приграничные самоуправления. Это касается пяти государств: Латвии с Латгалией, Эстонии, Литвы, Финляндии и Польши.
Реальность сурова: из-за войны приграничные самоуправления и их жители испытывают серьезные экономические и социальные трудности. Поэтому Ушаков выдвинул конкретное требование – создать особую программу финансовой поддержки именно для приграничных самоуправлений, местных предпринимателей и простых людей. «Приграничным самоуправлениям нужны реальные деньги и компенсации, а не красивые лозунги», – подчеркивает он.
Бельгийским портам можно, а нам нет?
Когда Великобритания вышла из ЕС, Брюссель создал специальный фонд объемом около 5 миллиардов евро. Логика была проста: уход британцев – это «шок», нанесший удар по французским рыбакам и бельгийским портам. ЕС выделил миллиарды, чтобы компенсировать убытки.
«Ситуация в Латгалии сейчас не менее сложная, чем у бельгийских портов. Если ЕС нашел миллиарды для самоуправлений на западной границе ЕС, он обязан создать аналогичный инструмент для самоуправлений на восточной границе ЕС», – считает Нил Ушаков.
Покончить с дискриминацией фермеров
Вторая «горячая тема» – наши сельхозпроизводители. В проекте Ушакова впервые черным по белому записано: фермерам Центральной и Восточной Европы необходимо справедливое отношение. Не секрет, что наши крестьяне до сих пор получают субсидии на 20% меньше, чем их коллеги на Западе.
«Мы не просим справедливости когда-нибудь потом. Наша цель – одинаковые правила сейчас», – говорит Ушаков. – «Крестьяне должны наконец дождаться честного отношения и забыть о неравенстве, которое длится уже годами».
Единым фронтом с крестьянами
В декабре прошлого года Ушаков вместе с коллегами из Польши и Румынии организовал масштабное мероприятие. В одном зале собрались депутаты ЕП, организации латвийских крестьян и фермеров, представители министерств из Польши и Румынии, а также министр земледелия Латвии Армандс Краузе. Цель одна – продемонстрировать Брюсселю единую позицию и потребовать честных субсидий для наших крестьян.
Европейские деньги – и на утепление домов советской постройки
Нил Ушаков добился того, что в позицию фракции Социалистов и демократов включена существенная поправка. В новом многолетнем бюджете средства должны планироваться не только на новое жилье, но и на реновацию и утепление существующих домов – то есть многоквартирных зданий, построенных в советское время.
