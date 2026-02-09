Глава RNP: счета за отопление в Риге выросли на 40-60%; за просрочку платежей не будут начисляться пени

На вопрос о том, от чего зависит размер счета за декабрь, Озолиньш пояснил: решающим фактором является техническое состояние дома. В реновированных зданиях счета в среднем на 70% меньше, чем в тех домах, где до сих пор не проведено обновление и утепление. «Мы заранее предвидели, что счета будут большими. С началом января стало ясно, что тенденция сохранится, поэтому совместно с Rīgas siltums и Rīgas ūdens мы выступили с инициативой не начислять пени за просрочку», — отметил в интервью глава RNP.