Лекарства могут исчезнуть незаметно: почему Латвия к этому не готова
В новостях все чаще мелькают тревожные сигналы: крупные американские фармацевтические компании задумываются о том, чтобы сократить поставки лекарств в Европу или поднять цены. Пока это звучит как гипотеза, но опыт последних лет ясно показал — проблема дефицита лекарств куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, считают в Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами.
Проблема, которая повторяется из года в год
Дефицит лекарств — это не разовый сбой и не исключительно следствие кризисов вроде пандемии. Это системная проблема, которая возвращается снова и снова. Латвия — часть глобального рынка, но при этом она заметно уязвимее многих других стран.
До сих пор в стране нет полноценных стратегических запасов лекарств и понятного долгосрочного плана: как обеспечивать медикаментами людей в обычной жизни и что делать в экстренных ситуациях. В результате мы регулярно сталкиваемся с тем, что пропадают вакцины от гриппа, антибиотики или даже детские формы парацетамола и ибупрофена. Государственное агентство лекарств ежегодно публикует всё более длинный список препаратов, поставки которых прекращены производителями.
От неудобства — к угрозе жизни
В повседневной жизни это выглядит как раздражающий, но вроде бы терпимый стресс: нужного лекарства нет, приходится искать замену, ждать поставку или обзванивать аптеки. Но в кризисной ситуации такая «мелочь» может обернуться реальной угрозой для здоровья и жизни.
Поскольку государственных резервов лекарств в Латвии фактически нет, система негласно рассчитывает на то, что перебоев поставок не случится, а хронические пациенты как-то сами сделают себе запасы. Опыт показывает, что ни то ни другое не гарантировано.
А что будет в чрезвычайной ситуации?
Простой вопрос: знаете ли вы, как в случае кризиса будут распределяться лекарства? Кто за это отвечает? Где и как человек с хроническим заболеванием сможет получить нужный препарат?
Формально хорошие новости есть: правительство поддержало идею создания резервов критически важных лекарств. Но на практике впереди ещё огромный объём работы — от закупок до чёткой схемы распределения. Где именно пациент получит препарат: в аптеке, в больнице, у семейного врача?
Парадокс в том, что планы вроде бы существуют, но они засекречены. Аптеки, больницы и врачебные практики, которым придётся выполнять эти планы в реальности, их просто не видели. Запасы могут лежать на складах, логистика будет готова — но без чёткого понимания, куда и в каком сценарии везти лекарства, система может дать сбой.
Кто реально доставляет лекарства людям
Важно помнить: компании по снабжению лекарствами — это не «посредники», а часть критически важной инфраструктуры. Каждый день они доставляют медикаменты примерно в 800 аптек по всей Латвии, а также в больницы и амбулаторные учреждения.
Эта система работает без остановок. И именно она в кризисный момент будет решать, дойдут ли лекарства до пациента или так и останутся строчкой в отчётах и планах.
Запасы есть — а пользоваться ими нельзя?
Отдельная проблема — отсутствие понятной системы оборота запасов. Если лекарства просто лежат и не используются, у них истекает срок годности, и их приходится уничтожать. В итоге логика простая: безопаснее вообще ничего не накапливать.
Между тем опыт других стран — например, Эстонии — показывает, что обмен запасами вакцин и медикаментов между государствами может быть эффективным решением. Это снижает риск дефицита и одновременно уменьшает потери. Латвия пока полноценно в такую кооперацию не включилась, хотя снабженческие компании уже на собственной инициативе запустили пилотные проекты сотрудничества с Эстонией.
Ошибки планирования и суровая реальность рынка
Дефицит лекарств — это не только логистика и производство. Это ещё и вопрос планирования. Производители планируют объёмы на годы вперёд, а государственные заказы часто запаздывают, не соответствуют реальному спросу или основаны на устаревших данных.
Пандемия COVID-19 — яркий пример: из-за снижения заболеваемости гриппом спрос на противогриппозные препараты оказался недооценён. Когда ситуация изменилась, нужные объёмы уже нельзя было быстро восполнить — рынок столкнулся с дефицитом.
Добавим к этому небольшой размер латвийского рынка и ценовые ограничения — и страна становится менее привлекательной для поставщиков. Существующая политика наценок также не стимулирует компании создавать запасы за свой счёт, рискуя собственными средствами. Централизованные государственные резервы могли бы решить эту проблему системно.
О чём говорят уже больше десяти лет
Важно подчеркнуть: это не новая тема. О необходимости государственных резервов лекарств говорят как минимум с 2014 года — после аннексии Крыма, затем во время пандемии, а ещё громче после начала войны в Украине. Но реальные решения начали приниматься лишь в конце прошлого года.
Это создаёт ощущение, что лекарственное снабжение по-прежнему воспринимается как второстепенный вопрос, а не как элемент национальной безопасности.
Лекарства — это вопрос выживания
Сегодня в ЕС всё чаще говорят о безопасности поставок лекарств. И это не абстрактная дискуссия — это вопрос жизни. Доступность лекарств формируется не только ценой, но всей цепочкой: от производителя до пациента.
Если в этой цепи выпадает хотя бы одно звено, система становится уязвимой. Поэтому вместо поиска «виноватых» важно выстраивать сотрудничество между государством и отраслью и вместе создавать устойчивые решения. Потому что страна, не способная гарантировать людям доступ к лекарствам, остаётся беззащитной — даже в мирное время.