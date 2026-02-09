Лекарства могут исчезнуть незаметно: почему Латвия к этому не готова

До сих пор в стране нет полноценных стратегических запасов лекарств и понятного долгосрочного плана: как обеспечивать медикаментами людей в обычной жизни и что делать в экстренных ситуациях. В результате мы регулярно сталкиваемся с тем, что пропадают вакцины от гриппа, антибиотики или даже детские формы парацетамола и ибупрофена. Государственное агентство лекарств ежегодно публикует всё более длинный список препаратов, поставки которых прекращены производителями.