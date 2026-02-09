Надзирающие за латвийскими банками выявили одну неприятную для их клиентов вещь

Банк Латвии призвал коммерческие банки и Ассоциацию финансовой отрасли Латвии представить предложения по возможным практическим решениям, в том числе о том, как улучшить качество обслуживания клиентов как при личном обслуживании, так и в цифровой среде, сохраняя персональный и ориентированный на клиента подход, как обеспечить, чтобы клиенты получали наиболее подходящие для них финансовые продукты и услуги, а также как укрепить удовлетворенность и доверие клиентов и способствовать высоким стандартам обслуживания клиентов в сегменте коммерческих банков.