Надзирающие за латвийскими банками выявили одну неприятную для их клиентов вещь
Банк Латвии призвал лицензированные в Латвии коммерческие банки уделить внимание аспектам качества обслуживания клиентов.
Одним из приоритетов надзорной деятельности Банка Латвии является доступность, понятность и соответствие финансовых услуг потребностям клиентов. В процессе надзора, анализируя жалобы, полученные в отношении коммерческих банков, Банк Латвии пришел к выводу, что в их основе нередко лежат аспекты взаимной коммуникации между кредитным учреждением и клиентом.
Под влиянием цифровизации и оптимизации ресурсов реализуемая коммерческими банками политика обслуживания клиентов не всегда адаптирована ко всем потребностям клиентов. Также и в случае дистанционного обслуживания клиенты должны получать не только технически корректную, но и понятную информацию о услугах, а все вопросы сотрудничества должны решаться с соблюдением высоких стандартов обслуживания клиентов, подчеркивает заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.
Хотя в целом латвийские предприниматели и жители удовлетворены услугами коммерческих банков, по мнению Банка Латвии существуют аспекты, которые следовало бы улучшить, чтобы повысить доверие общества к сегменту коммерческих банков. На это указывают и данные опросов латвийских предприятий и жителей о сотрудничестве с коммерческими банками.
Банк Латвии призвал коммерческие банки и Ассоциацию финансовой отрасли Латвии представить предложения по возможным практическим решениям, в том числе о том, как улучшить качество обслуживания клиентов как при личном обслуживании, так и в цифровой среде, сохраняя персональный и ориентированный на клиента подход, как обеспечить, чтобы клиенты получали наиболее подходящие для них финансовые продукты и услуги, а также как укрепить удовлетворенность и доверие клиентов и способствовать высоким стандартам обслуживания клиентов в сегменте коммерческих банков.
Банк Латвии в сотрудничестве с коммерческими банками и Ассоциацией финансовой отрасли Латвии в ближайшее время обобщит поступившие предложения и обсудит необходимые решения, которые предстоит внедрить для улучшения клиентского опыта коммерческих банков.
