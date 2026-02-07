Глава Банка Латвии предупредил европейцев о возможных новых мерах ЕЦБ
Значительное укрепление евро может спровоцировать реакцию денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка, написал член руководства Европейского центрального банка Мартиньш Казакс в своем блоге. Об этом сообщает Reuters.
Хотя Совет управляющих ЕЦБ не придерживается конкретной цели по обменному курсу, «существенное и быстрое укрепление евро снизило бы инфляционные ожидания через ослабление конкурентоспособности и экономической активности, что потенциально могло бы привести к ответным мерам», - написал он.
Казакс отметил, что в последние месяцы курс евро к доллару колебался в относительно узком диапазоне, а последнее значительное укрепление произошло во втором квартале 2025 года и в настоящее время, по всей видимости, носит устойчивый характер.
Из-за временных лагов пиковое влияние этого укрепления на инфляцию станет заметно лишь весной, сказал он. При этом, по словам главы центрального банка Латвии, этот фактор уже учтен в базовом прогнозе ЕЦБ.
В четверг Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции после объявления решения по ставкам, что Совет управляющих уделил время обсуждению движений валютного курса после резкого ослабления доллара на прошлой неделе.
Отвечая на вопрос о валюте, Лагард сказала, что ЕЦБ внимательно следит за рынками, но в конечном итоге пришел к выводу, что в последние месяцы никаких крупных изменений не произошло.