Глава Банка Латвии предупредил европейцев о возможных новых мерах ЕЦБ

Хотя Совет управляющих ЕЦБ не придерживается конкретной цели по обменному курсу, «существенное и быстрое укрепление евро снизило бы инфляционные ожидания через ослабление конкурентоспособности и экономической активности, что потенциально могло бы привести к ответным мерам», - написал он.