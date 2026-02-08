"Мы небольшая нация, но у нас большие мечты": Силиня в Милане поддержала латвийских олимпийцев

Перед показом в Милане спектакля Latviešu raķetes, посвященного истории и достижениям латвийского бобслея, премьер вновь отметила: «Мы небольшая нация, но у нас большие мечты». Она добавила, что на этих зимних Олимпийских играх Латвию представляет крупнейшая команда за всю историю, что, по ее словам, является подтверждением мастерства спортсменов и их веры в собственные цели.