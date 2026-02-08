"Мы небольшая нация, но у нас большие мечты": Силиня в Милане поддержала латвийских олимпийцев
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на мероприятиях открытия зимних Олимпийских игр в Милане встретилась с латвийскими спортсменами и заявила, что страна приехала на Игры самой большой командой в истории - 68 спортсменов в девяти видах спорта.
Как сообщил офис премьере агентству LETA, во время визита Эвика Силиня приняла участие в официальном приеме для глав государств и правительств, который организовал президент Италии Серджо Маттарелла, посетила церемонию открытия зимних Олимпийских игр, а также официальное мероприятие латвийской делегации в Милане.
Обращаясь к спортсменам, премьер подчеркнула, что они — опора страны, хорошо знающая, что такое ранние подъемы, тяжелый труд и умение не сдаваться. По ее словам, сам путь до Олимпиады уже является победой.
Перед показом в Милане спектакля Latviešu raķetes, посвященного истории и достижениям латвийского бобслея, премьер вновь отметила: «Мы небольшая нация, но у нас большие мечты». Она добавила, что на этих зимних Олимпийских играх Латвию представляет крупнейшая команда за всю историю, что, по ее словам, является подтверждением мастерства спортсменов и их веры в собственные цели.