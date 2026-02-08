Латвийский лыжник занял 51-е место в скиатлоне на Олимпиаде
фото: LETA
Вигантс прошел дистанцию за 52 минуты и 1,8 секунды.
Латвийский лыжник занял 51-е место в скиатлоне на Олимпиаде

Отдел спорта

Латвийский лыжник Раймо Вигантс в воскресенье на олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо занял 51-е место в скиатлоне на дистанции 20 километров.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 46 минут и 11,0 секунды.

Серебряную медаль завоевал француз Матисс Долеж, уступив победителю две секунды, а бронзовую награду получил еще один норвежец Мартин Нюгет, отставший от олимпийского чемпиона на 2,1 секунды.

Вигантс прошел дистанцию за 52 минуты и 1,8 секунды, заняв 51-е место в конкуренции 75 лыжников.

Сегодня из латвийских спортсменов в 15.50 в Антерсельве латвийская биатлонная четверка примет участие в смешанной эстафете 4x6 километров, а в 18.00 и 19.30 в Кортина-д’Ампеццо третий и четвертый заезды проведут саночники Кристерс Апарьодс и Гинтс Берзиньш.

На 25-х зимних олимпийских играх Латвия представлена крупнейшей в своей истории делегацией из 68 спортсменов. Латвийские спортсмены выступят в девяти видах спорта.

Соревнования олимпийских игр в прямом эфире транслирует канал LTV7.

Темы

ЛатвияОлимпийские игры-2026 в Италии

