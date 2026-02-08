Латвийский лыжник занял 51-е место в скиатлоне на Олимпиаде

Сегодня из латвийских спортсменов в 15.50 в Антерсельве латвийская биатлонная четверка примет участие в смешанной эстафете 4x6 километров, а в 18.00 и 19.30 в Кортина-д’Ампеццо третий и четвертый заезды проведут саночники Кристерс Апарьодс и Гинтс Берзиньш.