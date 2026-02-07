В ближайшие десятилетия Европу может затронуть цунами, предупреждают исследователи

В Европе цунами — не только теоретический риск. В истории было несколько разрушительных случаев. Один из самых известных — цунами, вызванное Лиссабонским землетрясением 1755 года, которое затронуло атлантическое побережье Португалии и Испании. В Средиземноморском регионе особенно трагичным стало цунами после землетрясения в Мессине (Сицилия — Калабрия) в 1908 году, а в 1956 году после землетрясения на Аморгосе в Греции было зафиксировано одно из самых крупных цунами в Средиземном море за последние столетия.