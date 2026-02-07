В ближайшие десятилетия Европу может затронуть цунами, предупреждают исследователи
Согласно данным Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, в течение следующих 30 лет в Средиземном море ожидается цунами с высотой волны более 1 метра.
В качестве опасной зоны называется разлом Аверроэс под Альборанским морем, которое является западной частью Средиземного моря между Иберийским полуостровом и побережьем африканского Магриба и омывает берега Испании, Гибралтара, Марокко и Алжира. Средиземное море расположено между Южной Европой и Северной Африкой. С европейской стороны к нему примыкают такие страны, как Испания, Франция, Италия и Греция. С другой стороны находятся страны Северной Африки — Марокко, Алжир и Тунис, а также Ливия, Египет и Израиль на Ближнем Востоке.
Как сообщает испанская газета La Razon, эксперты указывают, что землетрясение под Альборанским морем может вызвать волны высотой до шести метров, которые достигнут побережья Испании всего за 21 минуту. Предполагается, что у жителей прибрежных районов будет около 35 минут, чтобы укрыться в глубине суши. Если землетрясение произойдет у берегов Алжира, цунами сможет пересечь море и достичь Испании примерно за 1 час и 15 минут.
Сейсмографы контролируют и регистрируют землетрясения. Поскольку большинство цунами вызываются подводными землетрясениями, обнаружение значительного сейсмического события помогает оценить вероятность цунами. Системы предупреждения о цунами используют сеть датчиков и буев в океане для измерения изменений уровня моря. Когда происходит землетрясение, эти датчики могут зафиксировать аномальные волны и распространить раннее предупреждение. Изучение предыдущих цунами и их последствий помогает экспертам понять, какие территории находятся под наибольшей угрозой, и улучшает методы прогнозирования.
Согласно данным, с начала XX века в Средиземном море и прилегающих к нему морях было зарегистрировано около 100 цунами. Это составляет примерно 10% от общего числа цунами, зафиксированных в мире за этот период.
В Европе цунами — не только теоретический риск. В истории было несколько разрушительных случаев. Один из самых известных — цунами, вызванное Лиссабонским землетрясением 1755 года, которое затронуло атлантическое побережье Португалии и Испании. В Средиземноморском регионе особенно трагичным стало цунами после землетрясения в Мессине (Сицилия — Калабрия) в 1908 году, а в 1956 году после землетрясения на Аморгосе в Греции было зафиксировано одно из самых крупных цунами в Средиземном море за последние столетия.