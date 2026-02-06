Лучшие результаты госэкзаменов - у рижских гимназий, слабейшие - у профшкол

В группе гимназий наивысший общий результат показала 1-я Рижская государственная гимназия, за ней следуют 2-я Рижская государственная гимназия и Рижская Агенскалнская государственная гимназия. Эти школы продемонстрировали высокие результаты по всем трем предметам, особенно по математике и английскому языку. В десятку лучших также вошли 3-я Рижская государственная гимназия и несколько региональных гимназий - в Сигулде, Елгаве, Цесисе, Марупе, Юрмале и Валмиере.