Лучшие результаты госэкзаменов - у рижских гимназий, слабейшие - у профшкол
Ученики рижских школ показали лучшие результаты на централизованных экзаменах прошлого учебного года: столичные учебные заведения заняли первые шесть мест в рейтинге Фонда Дружеского призыва, значительно опередив региональные школы.
Наивысшие результаты на централизованных экзаменах в прошлом учебном году показали учащиеся образовательных учреждений Риги, свидетельствует рейтинг, составленный Фондом Дружеского призыва. Столичные школы занимают первые шесть мест в общем зачете - это 1-я Рижская государственная гимназия, Инженерная средняя школа Рижского технического университета (РТУ), 2-я Рижская государственная гимназия, Рижская Агенскалнская государственная гимназия, Рижская центральная гуманитарная средняя школа и 3-я Рижская государственная гимназия.
В десятку лучших вошли также Сигулдская государственная гимназия, Рижский французский лицей, Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей и 64-я Рижская средняя школа.
В нижней части рейтинга оказались показавшие самые слабые результаты на экзаменах профессиональные школы: Айзкраукльская профессиональная средняя школа, Елгавская ремесленная средняя школа, структурное подразделение Екабпилсского технологического техникума в Баркаве, Рижский техникум туризма и творческой индустрии, Саулайнское территориальное подразделение Кандавского сельскохозяйственного техникума.
Среди общеобразовательных средних школ самые низкие результаты на экзаменах показали Каунатская средняя школа, частная средняя школа Norma, Вангажская средняя школа, Зилупская средняя школа и Алойская средняя школа.
В группе гимназий наивысший общий результат показала 1-я Рижская государственная гимназия, за ней следуют 2-я Рижская государственная гимназия и Рижская Агенскалнская государственная гимназия. Эти школы продемонстрировали высокие результаты по всем трем предметам, особенно по математике и английскому языку. В десятку лучших также вошли 3-я Рижская государственная гимназия и несколько региональных гимназий - в Сигулде, Елгаве, Цесисе, Марупе, Юрмале и Валмиере.
В группе городских средних школ первое место заняла Инженерная средняя школа РТУ с высокими результатами по математике. Далее следуют Рижская центральная гуманитарная средняя школа, Рижский французский лицей, Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей и 64-я Рижская средняя школа.
В группе сельских средних школ наивысший общий результат показала Друвская средняя школа, за ней следуют Ругайская средняя школа и Скриверская средняя школа имени Андрея Упитиса. В пятерку лучших также вошли Бабитская средняя школа и Улброкская средняя школа.
В группе специализированных школ первое место заняла Музыкальная школа Эмилса Дарзиньша, далее - Рижская хоровая школа Домского собора и Лиепайская школа дизайна и искусства. В пятерку лучших также вошли Музыкальная школа Эмилса Мелнгайлиса и Художественная школа Яниса Розенталса.
При составлении рейтинга использовались коэффициенты в зависимости от уровня централизованного экзамена: для экзаменов высшего уровня - 1, оптимального уровня - 0,75, общего уровня и программ среднего профессионального образования - 0,5.