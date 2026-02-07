Конец бесплатной Европы: скоро украинцам придется платить до 20 евро за въезд в ЕС

Один из ключевых моментов — сбор за ETIAS не возвращается ни при каких обстоятельствах. Если в заявке будет допущена ошибка, например, в номере паспорта, имени или дате рождения, разрешение аннулируют. В таком случае придется подавать новую заявку и снова платить 20 евро. Также средства не возвращают в случае отказа в авторизации или если путешественник передумает ехать. Именно поэтому эксперты советуют внимательно проверять все данные перед подтверждением анкеты и не подавать заявку в спешке.