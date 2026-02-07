Конец бесплатной Европы: скоро украинцам придется платить до 20 евро за въезд в ЕС
С конца 2026 года въезд в Европейский союз для украинцев станет платным — заработает новая система авторизации граждан безвизовых стран ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Это не виза, а обязательное электронное разрешение на въезд, которое изменит привычные условия безвизового режима.
Решение о создании ETIAS Евросоюз принял еще в 2016 году, а законодательную базу утвердил в 2018-м. Запуск системы неоднократно переносили — сначала из-за пандемии Covid-19, затем по техническим и организационным причинам. Теперь официальный старт назначен на конец 2026 года.
Стоимость одной заявки составит 20 евро (около 1016 гривен). Хотя некоторые источники до сих пор указывают базовую цену в 7 евро, официальные данные и большинство европейских СМИ утверждают, что в утоге сумма дойдет до 20 евро. Важный нюанс: подать одну заявку на семью или группу невозможно. Каждый путешественник, независимо от возраста, должен оформлять разрешение отдельно. Оплата осуществляется исключительно онлайн банковской картой через официальный сайт ETIAS.
Разрешение ETIAS будет действовать три года или до окончания срока действия загранпаспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. В течение этого времени можно будет многократно въезжать в 30 европейских стран: все государства Шенгенской зоны, а также Кипр, Болгарию и Румынию. ETIAS позволяет краткосрочные поездки — обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Анкету на получение ETIAS можно будет заполнить онлайн. В ней указываются персональные данные, информация о паспорте, цель путешествия и ответы на вопросы безопасности. Система собирает базовую информацию о человеке, автоматически сверяет ее с базами безопасности и принимает решение о возможности путешествия. В большинстве случаев решение принимается в течение нескольких минут. Однако система предусматривает дополнительные проверки.
Один из ключевых моментов — сбор за ETIAS не возвращается ни при каких обстоятельствах. Если в заявке будет допущена ошибка, например, в номере паспорта, имени или дате рождения, разрешение аннулируют. В таком случае придется подавать новую заявку и снова платить 20 евро. Также средства не возвращают в случае отказа в авторизации или если путешественник передумает ехать. Именно поэтому эксперты советуют внимательно проверять все данные перед подтверждением анкеты и не подавать заявку в спешке.
Подавать заявку на ETIAS советуют заблаговременно — еще до покупки билетов или бронирования жилья. Также нужно следить, чтобы паспорт был действителен не менее трех месяцев после запланированного выезда из ЕС.
До конца 2026 года продолжает действовать прежний безвизовый режим въезда в ЕС для украинцев.