Осознанное потребление и низкие цены: эстонские "спасатели еды" расширили бизнес и вышли на латвийский рынок

В Эстонии молодые предприниматели за год увеличили свой оборот почти на 80 процентов. Если в 2022 году оборот составлял 1,16 млн евро, то в прошлом году он почти достиг отметки в 2 млн евро. По словам Кальюлы, важную роль в увеличении оборота сыграл рост осведомленности людей на фоне повышения цен и возросшей чувствительности покупателей к ним. В Эстонии у Sumena есть интернет-магазин и пять физических магазинов: три в Таллинне, один в Тарту и один в Кохтла-Ярве. С декабря 2023 года компания также работает на латвийском рынке в формате интернет-магазина.