Осознанное потребление и низкие цены: эстонские "спасатели еды" расширили бизнес и вышли на латвийский рынок
Sumena, эстонский магазин товаров с маркировкой "лучше употребить до", расширяет деятельность в Латвию. Компания стремится сократить пищевые отходы и повысить осведомлённость потребителей, предлагая продукты по сниженным ценам и продвигая ответственное потребление.
Основанный двумя молодыми предпринимателями магазин Sumena, специализирующийся на товарах с маркировкой «лучше употребить до», расширяется за пределы Эстонии в формате интернет-магазина. Компания работает в Эстонии с 2021 года и теперь тестирует ту же концепцию на зарубежном рынке.
В Латвии Sumena — первая компания, которая специализируется исключительно на продаже продуктов питания и потребительских товаров, близких к истечению срока годности. «Поэтому сейчас основной упор делается на повышение осведомленности – мы объясняем, кто мы и чем занимаемся», – сказал исполнительный директор Sumena Йоосеп Кальюла.
Цель компании – сократить количество пищевых отходов и повысить осведомленность потребителей, чтобы люди могли различать маркировки «лучше употребить до» и «годен до». Осведомленный потребитель знает, что продукты с маркировкой «лучше употребить до» можно употреблять и после указанной даты. «Начиная работать в Эстонии, мы также уделяли большое внимание именно повышению осведомленности», – добавил Кальюла.
На латвийский рынок Sumena вышла в конце прошлого года. За это время из Латвии было сделано около тысячи заказов. «Сначала клиенты делали пробные заказы на небольшие суммы, но сейчас объемы заказов сравнялись с заказами из Эстонии», – сказал Кальюла. По его словам, содержимое покупательских корзин у латвийцев и эстонцев схоже.
«Самым ходовым товаром, конечно, является лапша быстрого приготовления, а латвийцы также добавляют в корзину продукцию нашего Kalev», – добавил Кальюла.
В Эстонии молодые предприниматели за год увеличили свой оборот почти на 80 процентов. Если в 2022 году оборот составлял 1,16 млн евро, то в прошлом году он почти достиг отметки в 2 млн евро. По словам Кальюлы, важную роль в увеличении оборота сыграл рост осведомленности людей на фоне повышения цен и возросшей чувствительности покупателей к ним. В Эстонии у Sumena есть интернет-магазин и пять физических магазинов: три в Таллинне, один в Тарту и один в Кохтла-Ярве. С декабря 2023 года компания также работает на латвийском рынке в формате интернет-магазина.