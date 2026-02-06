Пропала в Эстонии 26 лет назад: "Кто-то должен знать хотя бы что-то"
В январе исполнилось 26 лет со дня исчезновения Катрин — на момент пропажи ей было 13 лет. 2 февраля она могла бы отметить свой 40-й день рождения. Руководитель добровольческой организации SA Kadunud по-прежнему убеждён, что кому-то об этом деле известно хотя бы что-то. Организация продолжает ждать новой информации, которую можно было бы сопоставить с уже имеющимися фактами.
Каждый год полиция Эстонии получает более трёх тысяч сообщений о людях, которые пропали при невыясненных обстоятельствах и прекратили выходить на связь. Большинство таких случаев удаётся раскрыть в течение нескольких дней или недель, однако остаются дела, расследование которых затягивается на годы.
Одним из таких дел является исчезновение 13-летней Катрин, которая пропала 16 января 2000 года. 2 февраля она могла бы отпраздновать свой 40-й день рождения.
В тот роковой день около половины третьего дня Катрин вышла из дома и пообещала матери, что вернётся от подруги на автобусе. Однако в этот автобус девочка так и не села. До подруги она тоже не добралась.
Мать Катрин все эти годы повторяет, что ни она, ни вся семья не собираются сдаваться. Ту же позицию разделяет и организация по поиску пропавших людей SA Kadunud.
«Я убеждён, что где-то всё ещё есть человек, который знает, что произошло 26 лет назад — 16 января — с девочкой, которая тогда училась в седьмом классе и пропала при невыясненных обстоятельствах в окрестностях Румму. У нас есть несколько версий, над которыми мы продолжаем работать.
В таких старых нераскрытых делах нам помогают люди, которые время от времени звонят и вспоминают, что они слышали и обсуждали зимой 2000 года и позже», — написал в социальной сети Facebook руководитель SA Kadunud Аре Рийтеле.
Он по-прежнему верит, что и это дело можно раскрыть и выяснить, что на самом деле тогда произошло.
«Мы до сих пор задаёмся вопросом: в какой компании зимой 2000 года у кого-то могла появиться куртка, похожая на куртку Катрин, видимую на фотографии?»
В комментарии порталу Elu24 Рийтеле добавил, что всё ещё уверен — кто-то где-то знает, что случилось с Катрин:
«Должны быть люди».
По его словам, за это время фонд получил множество сигналов: «Если мы начнём называть направления, в которых движемся, это не пойдёт на пользу поискам. Могу лишь сказать, что у нас есть материалы, позволяющие сопоставлять новые данные с прежними, и в какой-то момент мы всё же раскроем эту тайну».