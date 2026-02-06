Пропала в Эстонии 26 лет назад: "Кто-то должен знать хотя бы что-то"

По его словам, за это время фонд получил множество сигналов: «Если мы начнём называть направления, в которых движемся, это не пойдёт на пользу поискам. Могу лишь сказать, что у нас есть материалы, позволяющие сопоставлять новые данные с прежними, и в какой-то момент мы всё же раскроем эту тайну».