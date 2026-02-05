Молодежь Латвии все чаще заказывает наркотики в интернете, которые маскируют под сладости

Он не стал отрицать, что правоохранительные органы не могут перекрыть все каналы распространения наркотиков за один день. Более того, если закрывается один канал, то автоматически появляется другой. Хотя латвийская законодательная база достаточно динамична, в то же время вещества, запрещенные в Латвии, не запрещены в других странах ЕС, и преступники пользуются этой ситуацией, признал Гришин.