Балтийское море отступает: зафиксированы рекордно низкие уровни воды
Из‑за продолжительного восточного ветра уровень воды в Балтийском море опустился до рекордно низких отметок, местами побив почти вековые показатели. В ближайшие дни вода может отступить еще сильнее.
Из-за преобладающего на протяжении длительного времени восточного ветра уровень воды в Балтийском море на этой неделе снизился до одного из самых низких показателей за всю историю наблюдений, свидетельствуют измерения уровня воды. На Аландских островах зафиксировано отступление моря на 72 сантиметра ниже среднего уровня воды, что стало новым рекордом с начала наблюдений в 1924 году.
У латвийского побережья уровень воды в море понизился примерно на 65 сантиметров ниже нуля по латвийской системе высот, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Лиепае и Вентспилсе уровень воды в море приблизился к самой низкой отметке за всю историю наблюдений. В Лиепае еще на несколько сантиметров ниже уровень моря был лишь в 1937 году, в Вентспилсе - в 1978 году.
В Рижском заливе уровень воды был на 10-20 сантиметров ниже, чем на этой неделе, в конце января 2010 и 2014 года, а самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений был зарегистрирован в 1959 году.
В ближайшие дни сохранится восточный ветер, поэтому уровень воды в море может понизиться еще на несколько сантиметров.
Как отмечают гидрологи, низкий уровень воды идет на пользу "здоровью" Балтийского моря. Когда ветер сменится на западный, в море поступит более чистая, более соленая и более богатая кислородом вода из Северного моря. Предыдущее крупное поступление свежей воды в Балтийское море произошло в 2014 году.
Эстонское агентство окружающей среды из-за низкого уровня воды в Рижском заливе и между эстонскими островами объявило предупреждение для судоходства. У побережья Финляндии также действует предупреждение о низком уровне воды.
Площадь покрытых льдом участков в Балтийском море - самая большая с 2018 года, и ожидается, что в ближайшие недели она увеличится еще больше, достигнув показателей 2011 года.