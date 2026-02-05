"Так делают только проигравшие": Раев объяснил, почему встреча Зеленского и Путина в Кремле невозможна
Обсуждение возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина вызвало споры и в Латвии. Военный эксперт и депутат Сейма Игорь Раев считает: теоретическая поездка президента Украины в Москву выглядела бы как символическое поражение, даже без реальной угрозы его жизни.
В латвийском информационном пространстве вновь обсуждается гипотетическая возможность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства внутренних дел и полковника Национальных вооруженных сил в резерве Игоря Раева, сама идея такой встречи на территории России является проблематичной и политически опасной.
В эфире телеканала TV24 Раев отметил, что в публичном пространстве периодически появляется «позитивная игра» — намек на возможность прямых переговоров между двумя лидерами. Однако, по его убеждению, Зеленскому не следует ехать в Россию для переговоров с Путиным. По словам Раева, украинская сторона ранее предлагала альтернативный формат — встречу в районе Запорожья с акцентом на ситуацию вокруг атомной электростанции и возможные договоренности о ее дальнейшем статусе. В то же время Путин, как утверждает эксперт, говорит о Кремле как месте переговоров и якобы предлагает Зеленскому гарантии безопасности.
Раев считает, что даже в случае визита Зеленского в Россию его жизни ничего бы не угрожало. Захват или убийство лидера другого государства, по его словам, стало бы для России крайне невыгодным шагом. Такая акция вызвала бы резкую международную реакцию, прежде всего со стороны Китая. «Обманом заманить и убить лидера другого государства — это уровень средневековья», — заявил он.
Эксперт также подчеркнул, что даже внутри самой России, несмотря на негативное отношение к Зеленскому, не существует готовности к подобному радикальному сценарию. Он напомнил, что у России уже были реальные возможности устранить президента Украины, однако этого сделано не было, и Раев не припоминает даже попыток такого рода.
Тем не менее ключевая проблема, по его мнению, заключается не в вопросе безопасности, а в символике. Поездка Зеленского в Россию выглядела бы как акт капитуляции — даже если формально ею не являлась бы. Именно поэтому, считает Раев, любые потенциальные переговоры должны проходить исключительно на нейтральной территории. «Ехать к противнику на его территорию — так делают только проигравшие. В данном случае такой сценарий недопустим», — подчеркнул он.