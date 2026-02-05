"Так делают только проигравшие": Раев объяснил, почему встреча Зеленского и Путина в Кремле невозможна

В эфире телеканала TV24 Раев отметил, что в публичном пространстве периодически появляется «позитивная игра» — намек на возможность прямых переговоров между двумя лидерами. Однако, по его убеждению, Зеленскому не следует ехать в Россию для переговоров с Путиным. По словам Раева, украинская сторона ранее предлагала альтернативный формат — встречу в районе Запорожья с акцентом на ситуацию вокруг атомной электростанции и возможные договоренности о ее дальнейшем статусе. В то же время Путин, как утверждает эксперт, говорит о Кремле как месте переговоров и якобы предлагает Зеленскому гарантии безопасности.