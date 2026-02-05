"Работаешь, но просто не получаешь зарплату": в Латвии хотят ввести добровольных полицейских уже в 2027 году

Кроме того, министерства внутренних дел двух стран готовят новый договор о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, в том числе с контрабандой наркотиков. «Если границы Шенгена открыты, не может быть так, что преступники просто свободно пересекают границу, а правоохранительные органы за ними не успевают. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы приграничный регион был безопасным, чтобы мы их преследовали и задерживали», — сказал Таро.