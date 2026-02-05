"Работаешь, но просто не получаешь зарплату": в Латвии хотят ввести добровольных полицейских уже в 2027 году
В следующем году в Латвии могли бы начать работать добровольные сотрудники полиции - об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис после встречи с эстонским коллегой в Валке и Валге. В дальнейшем планируется и практическое сотрудничество двух стран в пограничном контроле и ограничении оборота наркотиков.
Встреча министров началась на латвийско-эстонской границе, после чего они посетили подразделение Государственной пожарно-спасательной службы в Валке. Там обсуждалось практическое взаимодействие между службами и была изучена эстонская модель добровольных полицейских. По словам Козловскиса, такой формат в Латвии можно было бы внедрить уже в следующем году, сообщает LSM.lv.
«Государственная полиция уже работает вместе с эстонскими коллегами над подготовкой программы обучения. Я очень надеюсь, что к весне мы уже сможем предложить этот концепт», — сказал Козловскис.
В Эстонии сейчас работают около 3000 профессиональных полицейских и более 1000 добровольцев, которые в повседневной работе помогают обеспечивать общественный порядок. График добровольцев гибкий: одни выходят на четыре часа, другие берут даже 12-часовые смены.
«Ты один из коллег вместе с полицейскими, которые работают, просто не получаешь зарплату. Но у нас есть вся экипировка: форма, оборудование, даже оружие и электрошокеры — все необходимое. Конечно, нужно сдать определенные экзамены и пройти проверки», — пояснил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
Сейчас в Латвии не хватает полицейских, и часть из них работает сверхурочно, чтобы патрулировать улицы и обеспечивать порядок на массовых мероприятиях. В будущем эти обязанности могли бы выполнять добровольцы. Однако, чтобы стать таким сотрудником, необходимо будет пройти обучение в Колледже Государственной полиции.
«Очевидно, что это обучение обеспечил бы уже имеющийся академический персонал, конечно, перенимая опыт у эстонцев», — отметил Козловскис.
Кроме того, министерства внутренних дел двух стран готовят новый договор о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, в том числе с контрабандой наркотиков. «Если границы Шенгена открыты, не может быть так, что преступники просто свободно пересекают границу, а правоохранительные органы за ними не успевают. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы приграничный регион был безопасным, чтобы мы их преследовали и задерживали», — сказал Таро.
«Начиная от более простых трансграничных преследований и до совместных следственных групп. Над этим мы тоже работаем, и я думаю и надеюсь, что эксперты фактически уже завершили свою работу», — добавил Козловскис.
Как один из уже действующих механизмов сотрудничества названа работа пожарных двух стран. «Конечно, есть определенные технические вызовы — например, ориентирование, когда наши экипажи прибывают на латвийскую сторону, и, возможно, небольшой языковой барьер. Но мы видим, что эти вызовы можно преодолеть», — признал эстонский министр.
Министры подчеркнули, что такое практическое сотрудничество в приграничье является одним из важнейших столпов безопасности в Балтийском регионе.