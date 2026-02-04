Новое мобильное приложение Рижской полиции самоуправления оказалось не совсем рабочим
Новое приложение Рижской муниципальной полиции "RVPP" разочаровало многих пользователей в первый же день: некоторые просто не могут зарегистрироваться, чтобы начать им пользоваться, а другие - использовать функции приложения. В полиции успокаивают - все будет, надо подождать.
Новое мобильное приложение Рижской муниципальной полиции в первые дни функционирует неполноценно, отметило агентство LETA. Отдельные пользователи жаловались, что в приложении не удается зарегистрироваться, в то время как те, кто зарегистрировался, не смогли подключиться и использовать функции приложения, или же они работали неполноценно.
Представительница Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа сообщила агентству LETA, что функции приложения внедряются постепенно, поэтому на начальном этапе возможны небольшие технические сбои. В настоящее время активно ведется работа над тем, чтобы устранить недостатки как можно быстрее и приложение мог полноценно использовать каждый. В первой половине вторника в приложении зарегистрировалось более 2200 пользователей.
Как сообщалось, новое приложение было представлено в понедельник. Как указал на презентации приложения вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, новое приложение является одним из инструментов безопасности, который позволит жителям Риги активно участвовать в обеспечении порядка в Риге. Предыдущее приложение муниципальной полиции было разработано в 2014 году. В прошлом году было принято решение больше не вкладывать средства в его улучшение, а вместо устаревшего приложения разработать новое, соответствующее требованиям современных пользователей.
Наиболее существенные изменения в новом приложении связаны с аутентификацией пользователей. Чтобы пользователь мог подавать сообщения в полицию, впредь потребуется аутентифицироваться с помощью eParaksts mobile или Smart-ID. Такой подход улучшает безопасность, уменьшая количество анонимных и некорректных сообщений, а также позволит полиции получать более точную информацию о произошедшем и быстрее реагировать.
Кроме того, в новом приложении введено географическое ограничение, которое позволяет подавать сообщения только на административной территории Риги. Это решение внедрено, чтобы избежать ситуаций, когда в приложении получают сообщения о событиях в других самоуправлениях Латвии, что ранее создавало излишнюю нагрузку на ресурсы полиции и удлиняло время реагирования на информацию, полученную в Риге.
Сообщать о нарушениях по-прежнему можно по единому круглосуточному номеру 112, подав электронное заявление, обратившись в одно из полицейских управлений, а также заполнив электронную форму «Informē policiju» («Проинформируй полицию») на сайте муниципальной полиции.
На адаптацию мобильного приложения под нужды Рижской муниципальной полиции, включая установку и интеграцию, предусмотрены разовые расходы в размере 13 552 евро. Ежегодная плата за аренду приложения составляет 14 762 евро и включает право пользования, обслуживание, техническую поддержку и обновления безопасности. Такой подход выбран, поскольку полное приобретение приложения с правом собственности обошлось бы значительно дороже.