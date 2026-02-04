Новое мобильное приложение Рижской полиции самоуправления оказалось не совсем рабочим

Как сообщалось, новое приложение было представлено в понедельник. Как указал на презентации приложения вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, новое приложение является одним из инструментов безопасности, который позволит жителям Риги активно участвовать в обеспечении порядка в Риге. Предыдущее приложение муниципальной полиции было разработано в 2014 году. В прошлом году было принято решение больше не вкладывать средства в его улучшение, а вместо устаревшего приложения разработать новое, соответствующее требованиям современных пользователей.