Это другое: в Брюсселе отказались сравнивать зависимость от газа из РФ с зависимостью от газа из США

Представитель ЕК отметила, что Еврокомиссия обладает достаточными инструментами для снижения рисков, связанных с энергоснабжением. В Брюсселе США рассматриваются как важный поставщик СПГ в ЕС, и, по её словам, эти отношения не могут быть сопоставлены с зависимостью от российского газа.