Это другое: в Брюсселе отказались сравнивать зависимость от газа из РФ с зависимостью от газа из США
Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге в Брюсселе, что сравнение зависимости ЕС от поставок газа из России с импортом сжиженного природного газа (СПГ) из США некорректно.
"Мы руководствуемся юридическими рамками, которые предусматривают диверсификацию источников поставок. Наш рынок — это единый европейский механизм, и мы активно развиваем возобновляемые источники энергии. Мы тщательно следим за снабжением и ситуацией на мировых рынках, чтобы минимизировать зависимость от одного поставщика", — подчеркнула пресс-секретарь.
По словам Итконен, текущие данные ЕК не дают оснований для беспокойства по этому поводу. Увеличение импорта СПГ из США было вызвано необходимостью компенсировать сокращение поставок из России.
Представитель ЕК отметила, что Еврокомиссия обладает достаточными инструментами для снижения рисков, связанных с энергоснабжением. В Брюсселе США рассматриваются как важный поставщик СПГ в ЕС, и, по её словам, эти отношения не могут быть сопоставлены с зависимостью от российского газа.
"Россия поставляла 45% нашего газа через конкретные газопроводы, которые контролировались и управлялись одним государственным предприятием. В отличие от этого, рынок СПГ более гибок и предоставляет Европейскому союзу больше возможностей", — продолжила Итконен.
"Наши компании столкнулись с трудностями, поскольку прекращение импорта российского газа было связано с конкретными газопроводами. Рынок СПГ более глобален, и наша зависимость от газа стала более управляемой, чем была от российских газопроводов. Важно учитывать эти аспекты при обсуждении замены одной зависимости на другую", — объяснила Итконен.
"Нельзя сравнивать импорт американского СПГ с ситуацией, в которой мы находились до 2022 года," — добавила представитель Еврокомиссии.
