Анализ яблок, продаваемых в Европе, выявил пугающую картину
Экологические организации забили тревогу после того, как в яблоках, продаваемых по всей Европе, были обнаружены токсичные «коктейли пестицидов».
Коалиция неправительственных организаций Pan Europe, выступающая против использования пестицидов, провела анализ около 60 яблок, приобретенных в 13 странах Европы, включая Францию, Испанию, Италию и Польшу. Фрукты проверялись на наличие остатков химических веществ.
Как сообщает The Guardian, в 85% образцов были обнаружены остатки сразу нескольких пестицидов, а в некоторых яблоках выявлено до семи различных химических веществ.
В связи с этим Pan Europe рекомендовала потребителям покупать яблоки, выращенные по органическим стандартам, либо очищать от кожуры яблоки традиционного выращивания перед употреблением в пищу.
В 71% случаев организация обнаружила пестициды, которые в ЕС классифицируются как одни из наиболее опасных. Анализ также показал, что 64% образцов содержали как минимум одно пер- или полифторалкильное вещество, известное как PFAS, или «вечные химические вещества». Эти соединения широко распространены в окружающей среде и повседневных товарах.
В ЕС допускается наличие остатков пестицидов в продуктах питания при условии, что они не превышают установленные предельные нормы. Однако Pan Europe предупредила о так называемом «эффекте коктейля», когда потребители одновременно подвергаются воздействию нескольких пестицидов, содержащихся в одном продукте.
Высокопоставленный представитель коалиции Мартин Дермин раскритиковал Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов за то, что оно оценивает пестициды по отдельности, а не учитывает риск «комбинированного воздействия» нескольких веществ одновременно.
«В этом отчете мы показываем, что 85% яблок содержат остатки нескольких веществ, и мы не знаем, безопасны ли они для употребления в пищу или нет», — заявил он, указав на возможную связь таких веществ с онкологическими заболеваниями и бесплодием.
По данным Pan Europe, если бы эти же яблоки продавались как переработанное детское питание, 93% образцов были бы запрещены, поскольку содержание пестицидов превышает более строгие нормы, установленные для детей до трех лет. Правила ЕС для детского питания значительно жестче и направлены на защиту раннего развития ребенка.
Яблоки являются одними из самых популярных фруктов среди европейцев и наиболее широко выращиваемыми в ЕС, особенно в Польше, Италии и Франции. В то же время они относятся к числу фруктов, наиболее интенсивно обрабатываемых пестицидами. Основная цель обработки — борьба с паршой яблони, главным грибковым заболеванием садов. Более половины из примерно 35 ежегодных обработок направлены именно против этой болезни.