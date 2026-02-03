Анализ яблок, продаваемых в Европе, выявил пугающую картину

Яблоки являются одними из самых популярных фруктов среди европейцев и наиболее широко выращиваемыми в ЕС, особенно в Польше, Италии и Франции. В то же время они относятся к числу фруктов, наиболее интенсивно обрабатываемых пестицидами. Основная цель обработки — борьба с паршой яблони, главным грибковым заболеванием садов. Более половины из примерно 35 ежегодных обработок направлены именно против этой болезни.