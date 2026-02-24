Шествие "Светлый путь Украине" (2026)
В четвертую годовщину войны в Украине несколько сотен человек собрались в Старой Риге на шествии поддержки "Светлый путь Украине".
ФОТО, ВИДЕО: в Старой Риге прошел марш поддержки Украины - полиция назвала число участников
Во вторник вечером, в четвертую годовщину войны в Украине, несколько сотен человек собрались в Старой Риге на шествии поддержки «Светлый путь Украине», организованном обществом Tavi draugi.
Акция началась на Домской площади. Участники принесли с собой сине-желтые флаги Украины, а также красно-черные флаги повстанческой армии. Звучали разные лозунги в поддержку Украины — например, «Слава Украине! Героям слава!», «Слава Азову!» на украинском и другие. Также скандировали «Путин х***о!» и выкрикивали слова благодарности Латвии за поддержку.
Собравшиеся исполнили гимн Украины и время от времени объединялись в разные песни в поддержку Украины. У некоторых были и латвийские флаги.
На мероприятие пришли и отдельные политики — в том числе спикер Сейма Дайга Миериня и руководитель фракции «Новое Единство» в Сейме Эдмунд Юревиц.
Незадолго после 19:00 участники акции в сопровождении правоохранителей начали шествие через Старую Ригу к памятнику Свободы. Достигнув памятника, участники ненадолго задержались на месте, после чего начали постепенно расходиться.
Как сообщила Государственная полиция, в шествии участвовали около 350 человек, оно прошло без инцидентов.
Акция в поддержку Украины "Вместе до победы!" (2026)
24 февраля утром — в четвертую годовщину с начала войны, развязанной Россией, — около 500 человек собрались у памятника Свободы ...