ФОТО, ВИДЕО: в Старой Риге прошел марш поддержки Украины - полиция назвала число участников

Акция началась на Домской площади. Участники принесли с собой сине-желтые флаги Украины, а также красно-черные флаги повстанческой армии. Звучали разные лозунги в поддержку Украины — например, «Слава Украине! Героям слава!», «Слава Азову!» на украинском и другие. Также скандировали «Путин х***о!» и выкрикивали слова благодарности Латвии за поддержку.