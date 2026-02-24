Готовы ли вы к ретроградному Меркурию? Он уже на подходе! Что надо знать каждому знаку зодиака

Меркурий движется ретроградно по вашему восьмому дому общих ресурсов и эмоциональных связей — тому самому сектору, из которого строгий Сатурн только начинает выходить после периода испытаний с 2023 года. Вам пришлось серьёзно разобраться в том, что нужно для воплощения совместных мечтаний с партнёром, либо столкнуться с ограничениями в отношениях. Теперь ретроградный Меркурий может снова поднять на поверхность прежние раны.