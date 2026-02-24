Готовы ли вы к ретроградному Меркурию? Он уже на подходе! Что надо знать каждому знаку зодиака
Ретроградный Меркурий вместе с мощным затмением и историческими перемещениями крупных внешних планет закладывает основы совершенно новых эпох. Астрологическая картина февраля и марта 2026 года обещает одни из самых драматичных событий года — и, возможно, самые интенсивные и эмоциональные моменты за последние годы.
Когда Меркурий станет ретроградным в Рыбах?
В 2026 году Меркурий начнёт ретроградное движение в Рыбах в четверг, 26 февраля, в 08:48 утра по латвийскому времени и завершит его в пятницу, 20 марта, в 21:32.
Духовное значение этого ретроградного Меркурия в Рыбах
Когда Меркурий движется назад по последнему, двенадцатому знаку зодиака — изменчивому водному знаку Рыбы, — всем нам придётся столкнуться с темами исцеления себя и других, исследованием глубинных эмоций, духовного роста, эмпатии, воображения и идеализма. Появится стремление — ключевое слово — отличать реальность от иллюзий, пишет Parade.
Определить чёткие факты и данные будет непросто. Даже при прямом движении в управляемых Нептуном Рыбах Меркурий считается «в падении» — ему сложнее выражать себя и выполнять свои функции, связанные с коммуникацией, транспортом и технологиями. А в ретроградном движении это может привести к ещё большей нестабильности в этих сферах.
Однако есть и позитивная сторона: этот период побуждает к необходимому самоанализу и помогает оценить, как вы заботитесь о своём эмоциональном и ментальном здоровье.
Больше всего влияние ретроградного Меркурия в Рыбах почувствуют Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.
Что принесёт ретроградный Меркурий вашему знаку
Овен
Ретроград затронет ваш двенадцатый дом духовности и внутреннего мира, требуя замедлиться — даже сильнее, чем другим знакам. Для вас, активного и целеустремлённого, это непросто. Используйте это время для осмысления прошлых эмоциональных ран и несбывшихся мечтаний. Медитация, самоанализ и забота о внутреннем мире помогут подготовиться к году личной трансформации.
Телец
Меркурий движется назад по вашему одиннадцатому дому долгосрочных целей и коллективов. Возможны встречи с друзьями или коллегами из прошлого. Это может быть возвращение к прежнему проекту или воссоединение с давними знакомыми. Отличное время пересмотреть стратегию достижения целей и понять, какую роль в вашем успехе играют люди вокруг.
Близнецы
Ваш управитель Меркурий ретрограден в десятом доме карьеры и общественного статуса. Возможны задержки и изменения, связанные с профессиональными планами. Обсуждения с руководством могут идти не так гладко, но есть шанс вернуться к ранее отложенным разговорам. Важно переосмыслить своё понимание успеха и скорректировать стратегию на будущее.
Рак
Ретроград активирует ваш девятый дом путешествий, мировоззрения и высшего образования. Это время пересмотра философии жизни и способов личного роста. Возможно возвращение к идее поездки или к месту, которое вдохновляет. Подходящий момент возобновить обучение или контакт с наставником из прошлого. Несмотря на ощущение «возврата назад», период может принести обновление и вдохновение.
Лев
Меркурий движется ретроградно по вашему восьмому дому общих ресурсов и эмоциональных связей — тому самому сектору, из которого строгий Сатурн только начинает выходить после периода испытаний с 2023 года. Вам пришлось серьёзно разобраться в том, что нужно для воплощения совместных мечтаний с партнёром, либо столкнуться с ограничениями в отношениях. Теперь ретроградный Меркурий может снова поднять на поверхность прежние раны.
Хорошая новость в том, что если вы проделали «работу над ошибками», которую требовал Сатурн, вы готовы пересмотреть бюджет, изменить подход к общим финансам и даже найти новые способы углубить близость. Поскольку Сатурн и Нептун переходят в ваш девятый дом приключений на долгие годы вперёд, воспринимайте этот ретроград как эмоциональное очищение перед захватывающей неизвестностью.
Дева
Ваш управитель Меркурий будет ретроградным в седьмом доме партнёрства, заставляя вас пересмотреть совместные планы с любимым человеком, близким другом или коллегой. Возможно, вы заново продумаете стратегию достижения общих целей или вернётесь к конфликту из прошлого, который так и не был окончательно разрешён.
Этот эмоциональный период призван прояснить ситуацию и расчистить путь для более уверенного движения вперёд вдвоём. Лунное затмение в вашем знаке 3 марта может подтолкнуть к освобождению от старых сценариев, связей и историй, которые больше не служат вашему развитию.
Весы
Меркурий ретрограден в вашем шестом доме здоровья и повседневных дел. Закладывайте дополнительное время на всё, что связано с рутиной. Хотя может возникнуть желание усилить тренировки и активность, более мягкий и восстановительный подход принесёт больше пользы.
Сделав шаг назад, вы сможете оценить, действительно ли все пункты в вашем списке задач достойны вашего времени и энергии. Пересмотрите расписание так, чтобы оно поддерживало ваши долгосрочные цели и укрепляло жизненные силы, а не истощало их.
Скорпион
Ретроградный Меркурий в пятом доме романтики и самовыражения может стать по-настоящему волшебным периодом — если вы позволите себе больше гибкости и спонтанности. Этот сектор связан с творчеством, радостью, игрой и внутренним ребёнком.
Пусть воображение ведёт вас. Возвращение к прежним романтическим традициям или возобновление творческого проекта, отложенного когда-то, может принести особое удовлетворение.
Стрелец
Меркурий будет ретроградным в вашем четвёртом доме семьи и дома — чувствительной зоне, связанной с внутренней безопасностью и эмоциональным миром. Продвижение вперёд в делах, касающихся жилья или семейных вопросов, может идти непросто.
Зато это подходящее время для внутренней работы над старыми эмоциональными переживаниями или пересмотра прошлых планов. Возможны тёплые встречи с родственниками, возвращение к семейным традициям или уютным совместным занятиям.
Козерог
Меркурий движется назад по вашему третьему дому коммуникаций. Вас могут завалить письмами, сообщениями и разговорами — либо это будут старые незакрытые вопросы, либо хаотичная информационная суета.
Для прагматичного Козерога это может быть раздражающим. Лучше замедлиться, сосредоточиться на завершении старых дел и не поддаваться давлению двигаться вперёд любой ценой. Ваш трезвый взгляд сейчас особенно ценен.
Водолей
Ретроградный Меркурий проходит по вашему второму дому доходов, поэтому финансовая сфера требует пересмотра. Это может быть пересмотр стратегии заработка, возвращение к старым клиентам или корректировка бюджета.
Также возможна внутренняя работа над самооценкой, что в итоге привлечёт больше изобилия. Несмотря на любовь к стабильности, вам стоит быть готовыми к неожиданным поворотам — особенно на фоне грядущих перемен, связанных с солнечным затмением в вашем первом доме.
Рыбы
Меркурий ретрограден в вашем знаке и первом доме личности, побуждая пересмотреть то, как вы проявляетесь в мире. Возможно, вы захотите обновить имидж, пересмотреть своё онлайн-присутствие или заняться глубоким эмоциональным исцелением.
Это духовно насыщенный период для следования зову сердца и интуиции. Конкретные технические задачи могут даваться сложнее, зато мечты, размышления и творческие импульсы помогут вам понять, в каком направлении двигаться дальше. Лунное затмение 3 марта в вашем седьмом доме партнёрства подчеркнёт важность отношений для вашего роста.