Комиссия Сейма поддержала срочные поправки по жилищным пособиям: кому прибавят деньги

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, при действующих правилах размер пособия был бы 192 евро, но после принятия поправок он сможет претендовать на 267 евро в месяц, ранее поясняли авторы законопроекта. Кроме того, изменения обеспечат, что часть домохозяйств, которые до сих пор при действующих коэффициентах не соответствовали критериям, также смогут претендовать на поддержку.