На въезде в Ригу в этом году перестроят важную автомагистраль
В целях повышения безопасности дорожного движения в этом году планируется переделать участок Лиепайского шоссе (A9) от Рижской окружной дороги (A5) (Бривкални) до Тренчи (0,00–9,9 км). В настоящее время на этом участке имеется большое количество примыканий, во многих местах разрешены левые повороты, которые являются одним из самых опасных маневров в дорожном движении.
Начальный участок Лиепайского шоссе характеризуется интенсивным движением и большим количеством прямых примыканий и левых поворотов. Ежегодно там происходят дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и погибшими. В 2024 году на этом участке произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы и тяжело травмированы семь человек, один человек погиб. В 2025 году там произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы и тяжело травмированы 13 человек, погибли два человека.
В рамках усовершенствования планируется переустроить в общей сложности 31 примыкание к Лиепайскому шоссе (A9). 18 прямых примыканий к Лиепайскому шоссе будут закрыты: девять будут закрыты полностью, девять будут подключены к параллельным дорогам, которые будут построены у Дзилнуциемса и Кливес.
11 примыканий будут оборудованы дополнительными полосами: восемь — с полосами для левого поворота, одно — с полосой для правого разгона, одно — с полосами обоих типов. Еще два примыкания будут перестроены, оставив возможность только правого маневра.
Одним из проблемных мест является поворот на Лапсас. Статистика показывает, что аварии здесь происходят потому, что у ожидающих левого поворота отсутствует полоса для поворота. В рамках проекта она будет создана.
Опасными являются также повороты на Дзилнуциемс, Пиньки, к Аннинской церкви и другие. Для повышения безопасности дорожного движения у Дзилнуциемса и Кливес планируется построить параллельные дороги и установить освещение.
На параллельных дорогах максимальная разрешенная скорость движения составит 20 км/ч, так как отдельная инфраструктура для уязвимых участников дорожного движения строиться не будет. Такое решение выбрано потому, что ожидается сравнительно небольшое количество автомобилей.
Инфраструктура для пешеходов и велосипедистов в рамках проекта будет построена от поворота на Себруциемса до Скардуциемса, а тротуары — у остановок "Скардуциемс" и "Лапсас".
Как ранее писал Otkrito.lv, чиновники признали, что из-за нехватки средств дороги в Латвии в этом году станут еще хуже.