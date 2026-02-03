На въезде в Ригу в этом году перестроят важную автомагистраль

Начальный участок Лиепайского шоссе характеризуется интенсивным движением и большим количеством прямых примыканий и левых поворотов. Ежегодно там происходят дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и погибшими. В 2024 году на этом участке произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы и тяжело травмированы семь человек, один человек погиб. В 2025 году там произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы и тяжело травмированы 13 человек, погибли два человека.