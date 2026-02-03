Россия нанесла массированный удар по энергоинфраструктуре Украины
В ночь на 3 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине. В Киеве более тысячи домов без отопления, есть пострадавшие.
В Киеве повреждены многоэтажные жилые дома в Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Большая часть Дарницкого и Днепровского районов остались без отопления. В общей сложности без тепла остаются 1170 многоэтажных домов, сообщил мэр города Виталий Кличко. Пострадали пять жителей Киева, двое из них госпитализированы, пишет ГСЧС.
В Харькове после российской атаки слили воду из систем отопления 820 домов, которые питаются от "одной из крупнейших ТЭЦ". Мэр города Игорь Терехов уточнил, что специалисты не видят иного решения, несмотря на двадцатиградусный мороз. Пострадали два жителя Харькова, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В Одесской области 50 тысяч жителей остались без электричества, российская атака пришлась на энергетическую инфраструктуру.
На произошедшее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "И на этот раз был нанесен целенаправленный удар именно по энергетическим объектам. Русские использовали большое количество баллистических ракет в сочетании с другими ракетами - более 70, и 450 ударных дронов", - указал Зеленский. В результате атаки ранены девять человек, нанесены повреждения обычным жилым домам и энергетической инфраструктуре, отметил Зеленский. В Киеве после ударов дронов вспыхнули пожары в многоэтажных зданиях, нанесены повреждения детскому саду.
Россия выбирает террор, а не дипломатию, "и это очень ясно показывает, что необходимо от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни - наш приоритет", - заявил Зеленский.
1 февраля российская армия возобновила удары по энергетическому сектору Украины. Песков говорил, что Россия воздержится от атак на неделю по просьбе США, чтобы «создать благоприятные условия для проведения переговоров».