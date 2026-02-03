Россия нанесла массированный удар по энергоинфраструктуре Украины

На произошедшее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "И на этот раз был нанесен целенаправленный удар именно по энергетическим объектам. Русские использовали большое количество баллистических ракет в сочетании с другими ракетами - более 70, и 450 ударных дронов", - указал Зеленский. В результате атаки ранены девять человек, нанесены повреждения обычным жилым домам и энергетической инфраструктуре, отметил Зеленский. В Киеве после ударов дронов вспыхнули пожары в многоэтажных зданиях, нанесены повреждения детскому саду.