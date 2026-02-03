СГБ: успехи России могут усилить агрессию ее сторонников в Латвии

Как отмечает СГБ, война России против Украины и связанные с ней события в прошлом году по-прежнему оставались главным фактором, привлекавшим внимание латвийского общества и влияющим на настроения в обществе. По оценкам СГБ, агрессия России против Украины в прошлом году оказала даже большее влияние на общественные настроения в Латвии, чем в 2023 и 2024 годах. Такая тенденция связана с событиями прошлого года в международной политике, включая призывы к фактической капитуляции Украины, что вызвало в обществе обеспокоенность по поводу формирования более благоприятных для России геополитических условий. Международные события усилили в латвийском обществе ощущение неопределенности и нестабильности, а также обеспокоенность в связи с безопасностью стран Балтии.