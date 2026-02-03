"Это была ее последняя битва": волки растерзали охотничью собаку в Валмиерском крае
В Валмиерском крае стая волков во время охоты растерзала охотничью собаку. Трагедия вновь обострила конфликт между охотниками и государством из-за растущей и, по их словам, неконтролируемой популяции волков.
Очередной трагический случай нападения волков произошел в Валмиерском крае, в Раматской волости. Во время загонной охоты стая волков насмерть загрызла семилетнюю западносибирскую лайку по кличке Бренда. Об этом сообщает портал Medibam.lv.
Инцидент произошел 31 января, во время последних в этом сезоне загонных охот. По словам члена правления охотничьего коллектива Ramata Гатиса Броканса, день начинался спокойно и ничто не предвещало трагедии. «Это была заключительная охота сезона. Нас было 18 охотников и семь загонщиков. Работали четыре лайки — три западносибирские и одна русско-европейская», — рассказал Броканс.
В последнем загоне охотники находились рядом с Рауским водохранилищем, которое зимой полностью замерзает. По льду свободно перемещаются и олени, и собаки, и волки. После неудачного выстрела по теленку за оленями побежали две собаки — Бренда и еще одна западносибирская лайка. Собаки ушли далеко, уже на территорию соседнего угодья. «По навигации было видно, что собаки находятся у соседей. Потом сигнал Бренды внезапно остановился. До этого все время было движение, а затем резкая остановка — это сразу насторожило», — вспоминает Броканс.
Подъехать ближе чем на километр было невозможно. Когда владелец собаки вышел из машины, он услышал жуткий вой. «Это был очень неприятный звук. Даже мой двоюродный брат, опытнейший охотник, сказал, что никогда ничего подобного не слышал. Вторая собака резко побежала к людям, а сигнал Бренды так и остался на месте».
Надежда, что с собаки просто слетел ошейник с GPS, быстро исчезла. В лесу охотники увидели многочисленные волчьи следы. «Я еще по дороге сказал брату готовиться к худшему. И мы нашли Бренду… Она лежала в молодняке без признаков жизни. Вокруг — следы нескольких волков. Она была бойцом, не из тех, кто сдается. Но это была ее последняя битва», — рассказал Броканс.
Тело собаки сначала несли на руках, затем коллеги принесли санки, чтобы доставить Бренду к машине. «Это был очень длинный и очень грустный путь. Брат переживает страшно», — добавил он. Бренда была не просто рабочей собакой, а полноценным членом семьи. «Она всегда помогала нам на охоте. Спокойная, уравновешенная, дружелюбная. Настоящий охотничий товарищ и член семьи. Детям ее будет очень не хватать».
По словам охотников, о присутствии волков в этом районе было известно давно. О них неоднократно сообщали в охотничьи службы и специализированные группы. «Мы видели следы, находили растерзанных оленей, были видеозаписи волков рядом с жилыми домами. Активность волков здесь очень высокая. Самое страшное — они уже поняли, что значит поймать собаку. Они не остановятся», — считает Броканс.
По официальной статистике в Латвии насчитывается около 1400 волков, однако охотники уверены, что реальное число значительно выше, а лимиты на отстрел — слишком низкие. «Почему мы должны терять отличных собак? Почему должны страдать животноводы? Люди без собак никогда не поймут, что мы переживаем. А те, кто в городах романтизирует дружбу с волками, живут вне реальности», — эмоционально заявил он.