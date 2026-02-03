"Это была ее последняя битва": волки растерзали охотничью собаку в Валмиерском крае

В последнем загоне охотники находились рядом с Рауским водохранилищем, которое зимой полностью замерзает. По льду свободно перемещаются и олени, и собаки, и волки. После неудачного выстрела по теленку за оленями побежали две собаки — Бренда и еще одна западносибирская лайка. Собаки ушли далеко, уже на территорию соседнего угодья. «По навигации было видно, что собаки находятся у соседей. Потом сигнал Бренды внезапно остановился. До этого все время было движение, а затем резкая остановка — это сразу насторожило», — вспоминает Броканс.