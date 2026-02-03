Суровая реальность латвийской зимы: что делать, если счет за тепло вырос наполовину?
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис проинформировал, что на состоявшемся в понедельник совещании с коллегами обсуждалась актуальная ситуация в связи с ростом расходов на отопление.
Министр отметил, что важно было выяснить, существуют ли проблемы с доступностью топлива. На прошлой неделе во время встречи с Латвийским союзом самоуправлений была получена информация, что в целом ситуация стабильна. В то же время Мелнис признал, что в конце прошлой недели в отдельных самоуправлениях временно возникли проблемы с доступностью гранул, однако они были оперативно решены.
Министр подчеркнул, что в дальнейшем планируется проводить встречи каждую неделю, чтобы регулярно оценивать ситуацию. В данный момент ведется мониторинг, и важно понять, насколько выросли счета за отопление и какие группы населения это затрагивает больше всего. Такая детальная информация пока недоступна. По словам Мелниса, учитывая погодные условия этой зимой, очевидно, что счета будут больше. Сейчас министерство оценивает систему жилищных пособий и рассматривает варианты дополнительных мер поддержки, однако конкретные решения можно будет принять только после получения данных по январским счетам. Мелнис также указал, что кризис наступил бы в случае нехватки топлива, но сейчас такой ситуации нет. Он напомнил, что часть самоуправлений заключила с производителями теплоэнергии долгосрочные договоры с фиксированной ценой, поэтому тариф на отопление для них не изменился.
Говоря о финансировании поддержки, он отметил, что ее объем сейчас трудно определить точно, так как прирост счетов в разных самоуправлениях существенно отличается — где-то он составляет около 20%, а где-то достигает 50%. Если потребуется дополнительный механизм компенсации, будет оцениваться возможность использования средств на непредвиденные случаи. Министр подчеркнул, что поддержка должна быть адресной, сосредоточенной на тех группах общества, по которым рост цен ударил сильнее всего.
Советник Латвийского союза самоуправлений Илзе Рудзите пояснила, что порядок расчета и критерии жилищного пособия едины для всей страны. В расчете учитываются расходы на жилье, включая аренду, воду, газ, отопление и другие платежи. На пособие могут претендовать жители, чьи доходы после оплаты коммунальных услуг не достигают установленного минимального порога. Рудзите отметила, что пособие могут получить и лица без статуса малоимущих или малообеспеченных, так как оценка проводится на основе единых критериев доходов и расходов. В этом году пороги минимальных доходов были повышены, поэтому на помощь могут претендовать люди с чуть более высокими доходами, чем раньше.
В начале февраля, получив счета за январь, жители могут обратиться в социальную службу своего самоуправления с документами, подтверждающими доходы и расходы. Рудзите также указала, что сейчас жилищное пособие полностью предфинансируют самоуправления, а государство компенсирует 30% расходов по факту. Ведутся дискуссии об увеличении софинансирования государства до 50%, как это было во время прошлого энергокризиса.
Председатель совета Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Ина Берзиня-Вейта отметила, что нынешний январь выдался значительно холоднее предыдущих лет. В декабре средняя температура воздуха составляла около плюс 2,6 градуса, а в январе она упала до минус 8,4 градуса. Снижение температуры на один градус означает прирост потребления тепла примерно на 5%, поэтому общее потребление в январе выросло примерно на 50%. При этом она подчеркнула, что в централизованном теплоснабжении цены на энергоресурсы не выросли и сами тарифы остаются стабильными, так как стоимость топлива не изменилась. Таким образом, плата за единицу теплоэнергии осталась прежней, а счета выросли именно из-за объема потребления. Она также добавила, что теплоснабжающие предприятия готовы идти навстречу клиентам, составляя графики оплаты долгов до весны.
Министр экономики Виктор Валайнис ранее также подтвердил, что жилищное пособие рассматривается как самый реальный механизм поддержки. В то же время предприятие Rīgas siltums уже объявило, что с 1 января по 31 мая не будет применять штрафные санкции за задержку платежей по счетам текущего отопительного сезона.