Суровая реальность латвийской зимы: что делать, если счет за тепло вырос наполовину?

Министр подчеркнул, что в дальнейшем планируется проводить встречи каждую неделю, чтобы регулярно оценивать ситуацию. В данный момент ведется мониторинг, и важно понять, насколько выросли счета за отопление и какие группы населения это затрагивает больше всего. Такая детальная информация пока недоступна. По словам Мелниса, учитывая погодные условия этой зимой, очевидно, что счета будут больше. Сейчас министерство оценивает систему жилищных пособий и рассматривает варианты дополнительных мер поддержки, однако конкретные решения можно будет принять только после получения данных по январским счетам. Мелнис также указал, что кризис наступил бы в случае нехватки топлива, но сейчас такой ситуации нет. Он напомнил, что часть самоуправлений заключила с производителями теплоэнергии долгосрочные договоры с фиксированной ценой, поэтому тариф на отопление для них не изменился.