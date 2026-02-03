Депутат: мы слишком дорого платим за газовую инфраструктуру - пора готовить на электричестве

Кулбергс указывает, что сотни тысяч домохозяйств используют газ исключительно для приготовления пищи, оплачивая при этом содержание дорогостоящей инфраструктуры. При снижении объемов потребления газа нагрузка на оставшихся потребителей только возрастает, что уже отражается в повышении тарифов распределительных компаний. В результате общество платит все больше за сеть, которая используется все меньше.