Депутат: мы слишком дорого платим за газовую инфраструктуру - пора готовить на электричестве
Взрыв газа в Риге стал поводом вновь заговорить о системной проблеме: в интервью телеканалу TV24 депутат Сейма Андрис Кулбергс предлагает отказаться от газовых плит в пользу электричества, указывая на избыточную и дорогую инфраструктуру.
Взрыв газа в одном из жилых домов на улице Баускас в Риге вновь обнажил давнюю проблему газовой инфраструктуры в Латвии. По мнению депутата Сейма Андриса Кулбергса, трагедия стала лишь катализатором для обсуждения вопроса, о котором он задумывался уже много лет.
Кулбергс указывает, что сотни тысяч домохозяйств используют газ исключительно для приготовления пищи, оплачивая при этом содержание дорогостоящей инфраструктуры. При снижении объемов потребления газа нагрузка на оставшихся потребителей только возрастает, что уже отражается в повышении тарифов распределительных компаний. В результате общество платит все больше за сеть, которая используется все меньше.
На этом фоне ситуация с электросетями выглядит противоположной: при большом количестве подключений они остаются слабо загруженными, а потребление электроэнергии на одного жителя является одним из самых низких в Европе. По мнению депутата, переход с газа на электричество позволил бы выровнять нагрузку, снизить общие расходы и одновременно повысить уровень безопасности, что особенно важно в условиях стареющего общества.
Андрис Кулбергс подчеркивает, что технические и финансовые решения существуют уже давно. Проекты по замене газовых плит на электрические прорабатывались совместно с Sadales tikls, а финансирование могло бы быть обеспечено за счет европейских фондов. Однако, по его оценке, процесс блокируется отсутствием политической воли.
Отдельной ошибкой Кулбергс считает отказ государства от выкупа компании Gaso, что привело к передаче стратегической инфраструктуры в частные руки. Он убежден, что национализация и объединение газовой и электрической инфраструктуры позволили бы провести поэтапный переход без дополнительных затрат для жителей.
В то же время депутат напоминает, что социальный аспект проблемы не менее важен: причиной взрыва на улице Баускас стало отчаяние человека, не сумевшего справиться с коммунальными платежами. Это, по словам Кулбергса, еще раз доказывает, что вопрос инфраструктуры напрямую связан с безопасностью и социальной устойчивостью общества.