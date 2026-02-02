В Риге в январе - 21 пациент с тяжелыми обморожениями. В 13 случаях понадобилась ампутация

Он отметил, что люди нередко не осознают, что получили серьезное обморожение, поскольку то, что пальцы двигаются и не болят, еще не значит, что все в порядке. Один из главных признаков обморожения - потеря чувствительности пораженной части тела. Кожа при этом становится ярко-бледной. Изначально может ощущаться боль, но по мере замерзания тканей она часто быстро проходит.