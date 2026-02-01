Почему автобус уходит раньше? Пассажиров Rīgas satiksme просят сразу сообщать о таких ситуациях
Жительница Риги пожаловалась, что общественный транспорт регулярно уходит раньше указанного времени. В Rīgas satiksme разъяснили, допустима ли такая ситуация и куда пассажирам следует обращаться с жалобами.
Зрительница телеканала TV24 столкнулась с неприятной ситуацией — автобусы несколько раз отправлялись от ее остановки раньше времени, указанного в расписании. Свой вопрос она озвучила в программе «Rīga runā», где на него ответила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
По словам пассажирки, с начала года на остановках вновь появились значки «зеленой руки», обозначающие остановки по требованию. Однако в результате, по ее наблюдениям, возникла новая проблема — транспорт стал уходить раньше установленного времени.
Она подчеркнула, что само расписание не менялось, изменились лишь места обязательной остановки автобусов. Скорость движения, по ее словам, также осталась прежней, поскольку она ежедневно пользуется маршрутом и может это подтвердить. Тем не менее автобус неоднократно уезжал на две, три, а иногда и четыре минуты раньше. Пассажирка выразила недоумение, насколько раньше ей нужно приходить на остановку, чтобы не опоздать на автобус, и допустима ли такая практика в принципе.
Отвечая на вопрос, Джинета Иннуса заявила, что подобная ситуация недопустима. По ее словам, общественный транспорт может опаздывать, но не должен отправляться раньше времени, указанного в расписании.
Она призвала пассажиров обязательно сообщать о подобных случаях, уточняя номер маршрута и конкретную остановку, где автобус ушел раньше. Для этого можно воспользоваться инфотелефоном Rīgas satiksme или оставить сообщение на официальном сайте предприятия — контактная информация размещена на всех остановках.
Иннуса пояснила, что обновленные графики движения были специально скорректированы с учетом остановок по требованию. По замыслу, транспорт должен прибывать к таким остановкам с небольшим запозданием и выходить на следующий участок маршрута в пределах установленного времени.
Если же автобус уезжает раньше, это может означать либо путаницу с предыдущим рейсом, либо наличие ошибки в организации движения. В любом случае такие ситуации требуют проверки, и предприятие рассчитывает на обратную связь от пассажиров.