Чего ждать пенсионерам в Латвии в ближайшее время: экономисты не скрывают суровую реальность
Накопления на старость в Латвии остаются недоступной роскошью для многих. Экономисты объясняют, почему пенсий не хватает на сбережения и почему разрыв поколений сохранится надолго.
Почему в пожилом возрасте практически невозможно формировать сбережения — этот вопрос обсуждался в программе «Naudas cena» на TV24. В дискуссии приняли участие экономист банка Luminor Петерис Страутиньш, руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте и сопредседатель Комитета по рынку капитала Ассоциации финансовой отрасли, председатель правления CBL asset management Карлис Пургайлис.
Отвечая на вопрос зрителя о том, как формировать накопления при пенсии 400–500 евро, Петерис Страутиньш заявил, что при таком уровне доходов значимые сбережения объективно невозможны. По его словам, пенсионный возраст — это период, когда люди, как правило, тратят ранее накопленные средства, а не создают новые.
Экономист подчеркнул, что у жителей Латвии исторически было значительно меньше возможностей для накопления финансового капитала, чем у жителей Западной Европы. Именно это, по его словам, является одной из ключевых причин того, почему доходы в пожилом возрасте остаются низкими не только в абсолютных цифрах, но и по отношению к среднему уровню доходов в стране.
Страутиньш отметил, что в сравнительно более благоприятном положении сегодня находятся представители молодого и среднего поколения, которые экономически активны и имеют больше возможностей для роста доходов и накоплений. При этом он признал, что в обозримом будущем Латвии не удастся достичь среднего уровня доходов, характерного для стран Западной Европы.
«Совершенно ясно, что в течение нескольких лет мы не приблизимся к среднему уровню доходов Западной Европы. Также очевидно, что разрыв в доходах между экономически активным населением — молодыми и людьми среднего возраста — и пожилыми жителями в Латвии еще долго будет оставаться больше, чем в западноевропейских странах», — подчеркнул экономист.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что для значительной части пожилого населения ключевой проблемой останется не стратегия инвестирования, а элементарная нехватка средств для формирования любых накоплений.