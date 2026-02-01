Растет обеспокоенность жителей по поводу будущего роста цен на жилье
За последние пять лет 7% жителей Риги и Рижского региона приобрели квартиру в новом проекте, при этом большинство — 63% — покупали жилье для нужд семьи. Одновременно среди жителей продолжает расти обеспокоенность возможным удорожанием недвижимости в будущем, свидетельствуют результаты исследования.
Большинство покупателей недвижимости в новых проектах — люди в возрасте от 25 до 34 лет. Примечательно, что около одной пятой приобретают недвижимость для своих детей или родственников, а еще 12% — в качестве инвестиции.
Оценивая застройщиков новых многоквартирных домов, покупатели считают наиболее важными аспектами приемлемую цену и соответствующее ей качество квартиры.
Большинство, или 68% респондентов, приобрели квартиру в новом доме, построенном после 2009 года, в Риге. Самыми популярными районами стали Латгальское предместье, Пурвциемс и Плявниеки, а также Агенскалнс, Центр и Тейка.
По сравнению с 2024 годом значительно выросла привлекательность Юрмалы — в прошлом году жилье в новом доме там приобрели уже 12% опрошенных. За пределами Риги популярным выбором стали также Ропажский и Марупский края, где квартиру в новом проекте приобрела пятая часть участников опроса.
В целом хорошее соотношение цены и качества, приемлемая стоимость и благоустроенная среда вокруг дома, по мнению респондентов, являются ключевыми факторами при выборе нового жилья. Важными аспектами также названы практичная планировка, энергоэффективность, репутация застройщика, качественная гарантийная поддержка, высокий уровень отделки и прозрачная коммуникация со стороны девелопера.
«При выборе жилья в новом многоквартирном доме наряду с качеством и энергоэффективностью для покупателей все большее значение приобретает зеленая и благоустроенная окружающая среда, которая является важным условием высокого качества жизни в городе. Несомненно, это существенно определяет и долгосрочную стоимость квартиры», — отмечает председатель правления Kaamos Real Estate Гунтарс Цауна.
За последние пять лет квартиры в новых проектах в основном приобретали молодые люди в возрасте 25–34 лет, занимающие руководящие должности или работающие специалистами высокого уровня. Их личный доход превышает 1500 евро, а почти у пятой части опрошенных есть ребенок в возрасте до одного года.
Данные по кредитованию показывают, что сегмент квартир класса энергоэффективности A сохраняет стабильный спрос.
Согласно данным Swedbank, типичный покупатель квартиры класса A — мужчина, в 65% случаев заемщиком является именно он. Средний возраст клиента составляет 37 лет. В 44% случаев в домохозяйстве есть дети, а средний совокупный доход семьи колеблется от 2501 до 3000 евро в месяц.
Средний размер кредита Swedbank на покупку квартиры класса A составляет 126 399 евро, и лишь около пятой части кредитов оформляются с созаемщиком. Согласно данным исследования Kantar, 63% опрошенных приобрели квартиру в новом проекте для нужд семьи, около пятой части — для детей или родственников, что свидетельствует о росте этой тенденции по сравнению с 2024 годом. В качестве инвестиции жилье приобрели 12% респондентов.
Больше всего в новых квартирах жители ценят зеленую и ухоженную среду вокруг дома, удобное расположение, а также наличие террасы или балкона. Наибольшее недовольство выражено по поводу мест для хранения велосипедов, качества строительства и шумоизоляции.