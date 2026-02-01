Растет обеспокоенность жителей по поводу будущего роста цен на жилье

За последние пять лет квартиры в новых проектах в основном приобретали молодые люди в возрасте 25–34 лет, занимающие руководящие должности или работающие специалистами высокого уровня. Их личный доход превышает 1500 евро, а почти у пятой части опрошенных есть ребенок в возрасте до одного года.