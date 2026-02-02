В Европе сравнили размеры минимальных зарплат. Данные по Латвии оказались очень неприятными

После учета различий в уровне цен разрывы между странами становятся меньше. Данные показывают, что номинально самая высокая минимальная заработная плата в странах ЕС была в 4,4 раза выше самой низкой. Однако после корректировки на различия в уровне цен разрыв существенно сокращается. При выражении в стандарте покупательной способности минимальная заработная плата в странах с более низким уровнем цен оказывается выше по сравнению со странами с более высоким уровнем цен.