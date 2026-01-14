Исследование спрогнозировало изменения размеров зарплат жителей Латвии в 2026 году. Новости не очень хорошие
В 2025 году средняя месячная базовая зарплата выросла в Латвии на 6,2%, продемонстрировав более медленный рост, чем в предыдущие годы. В 2026 году также ожидается замедление роста — прогнозируемое увеличение месячной базовой зарплаты составляет 4,2%, а годового совокупного вознаграждения — 4,4%. Это показало исследование, проведенное компанией Figure Baltic Advisory.
Где больше, где меньше
Текущий прогноз роста является более умеренным по сравнению с прогнозом, сделанным летом прошлого года (4,6%). В Эстонии прогнозируется рост месячных базовых зарплат на 4,8% и годового совокупного вознаграждения на 5,0%, в то время как в Литве — 5,0% для месячных базовых зарплат и 6,0% для годового совокупного вознаграждения.
Наиболее существенные изменения размера месячных базовых зарплат ожидаются в секторе бизнес-услуг (5,9%), в производстве (4,6%), в сфере ИТ и телекоммуникаций (4,4%), а также в сфере финансовых услуг (4,4%). Самый умеренный рост месячной базовой зарплаты и в этом году прогнозируется в отрасли транспорта и логистики (3%).
Некоторым везет
Наибольшее давление на рост зарплат сохраняется в категориях специалистов и рабочих. Как указывают авторы исследования, условно в настоящее время можно говорить о более спокойном рынке труда, однако вопрос в том, как долго. В то же время есть и будут должности и профессии, в которых имеется стремительный рост вознаграждения.
Увеличение затрат на рабочую силу в 2026 году планируют 81% организаций, что является третьим самым высоким показателем с 2015 года. Это обусловлено как более структурированными и регулярными пересмотрами зарплат, так и подготовкой к выполнению требований Директивы ЕС о заработной плате, а также сохраняющейся жесткой конкуренцией за работников определенных должностей на рынке труда.
