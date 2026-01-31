Эстония, Латвия и Литва договорились о "военном Шенгене"

Кроме того, обсуждалось развитие оборонного потенциала для достижения целей НАТО, которое будет осуществляться за счет совместных закупок и при помощи кредитного инструмента ЕС SAFE. Например, Эстония совместно с Латвией приобрела системы ПВО малой дальности Piorun и системы ПВО средней дальности IRIS-T, поставки которых начнутся в 2026 году. Страны Балтии также сотрудничают в развитии потенциала нанесения глубоких ударов с помощью ракетных систем HIMARS, которые Силы обороны Эстонии получат и примут на вооружение в 2025 году. Эстония и Литва также входят в группу стран, которые решили укрепить сотрудничество в области разработки и возможной будущей закупки боевых машин нового поколения CV90.