Эстония, Латвия и Литва договорились о "военном Шенгене"
Эстония, Латвия и Литва договорились о создании Балтийской зоны военной мобильности, которая должна ускорить передвижение войск и укрепить оборону восточного фланга НАТО, став шагом к будущему "военному Шенгену".
Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы во время состоявшейся в пятницу встречи в Таллине обсудили вопросы регионального взаимодействия, совместные закупки, дальнейшее развитие Балтийской линии обороны и создание единой зоны военной мобильности. Цель создания зоны военной мобильности - унифицировать процедуры пересечения границы, передвижения и транспортировки в мирное время. Конечным результатом станет создание общеевропейской унифицированной зоны.
"Наше оборонное сотрудничество с Латвией и Литвой крепкое, как и подобает близким соседям. Для углубления сотрудничества мы с министрами обороны Латвии и Литвы решили создать Балтийскую зону военной мобильности, которая позволит стандартизировать процедуры передвижения военной техники наших сил обороны. Это важно для укрепления нашей оборонительной позиции, а конечной общеевропейской целью является создание так называемого "военного Шенгена", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, основой оборонного сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы является общая воля. "Наша безопасность ровно настолько крепка, насколько сильна наша воля к действию. Балтийская оборонительная зона и сотрудничество в оборонной промышленности - это наша ответственность и практический ответ на региональные вызовы. Координируя свои силы, мы укрепляем границу НАТО и создаем прочную стабильность для всей Европы", - сказал Спрудс.
"Сегодняшнее заявление о намерениях по созданию региональной зоны военной мобильности стран Балтии означает, что при необходимости литовская военная техника сможет беспрепятственно двигаться для защиты Риги, эстонская артиллерия - поддерживать Вильнюс, латвийские подразделения - укреплять Таллинн, и наоборот - вооруженные силы каждой страны будут бесперебойно поддерживать друг друга. В кризисной ситуации на счету каждый час, и бюрократические барьеры не должны тормозить нашу обороноспособность. Страны Балтии никогда больше не будут ничьим задним двором. Мы - защитники восточного фланга НАТО и относимся к этой ответственности очень серьезно", - сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.
"Основное внимание Эстония уделяет завершению строительства опорных пунктов, заграждений и мест складирования. На данный момент все основные средства для создания заграждений доставлены и размещены на складах. Мы выбрали стандартный тип бункера и уже протестировали его на местности на юго-востоке страны, чтобы в этом году объявить крупный тендер. Также в 2026 году мы в значительном объеме продолжим создание противотанковых рвов. Оборонительная зона стала одним из важнейших элементов обеспечения безопасности восточного фланга НАТО и Европейского союза", - отметил Певкур.
Кроме того, обсуждалось развитие оборонного потенциала для достижения целей НАТО, которое будет осуществляться за счет совместных закупок и при помощи кредитного инструмента ЕС SAFE. Например, Эстония совместно с Латвией приобрела системы ПВО малой дальности Piorun и системы ПВО средней дальности IRIS-T, поставки которых начнутся в 2026 году. Страны Балтии также сотрудничают в развитии потенциала нанесения глубоких ударов с помощью ракетных систем HIMARS, которые Силы обороны Эстонии получат и примут на вооружение в 2025 году. Эстония и Литва также входят в группу стран, которые решили укрепить сотрудничество в области разработки и возможной будущей закупки боевых машин нового поколения CV90.
В 2025 году формат сотрудничества министров обороны стран Балтии возглавляет Эстония, а в 2026 году роль председателя перейдет к Латвии.