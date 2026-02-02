Вузы Латвии допускают отмену бакалаврских и магистерских работ из‑за ИИ

Все три крупнейших университета допускают, что из-за распространения контента, созданного искусственным интеллектом, в ближайшем будущем все более актуальным станет вопрос о возможной замене бакалаврских или магистерских работ другими видами итоговых заданий. Это будет зависеть от конкретной учебной программы и отрасли. «Разумеется, с активным внедрением искусственного интеллекта мы видим, что в какой-то момент нам тоже придется начать дискуссию о том, что можно изменить или пересмотреть. Понятно, что в социальных науках в итоговых работах его можно использовать больше.