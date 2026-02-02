Вузы Латвии допускают отмену бакалаврских и магистерских работ из‑за ИИ
Из‑за роста использования искусственного интеллекта студенты всё чаще пытаются выдавать сгенерированные тексты за свои, и вузы рассматривают возможность менять формат выпускных работ, усиливая защиту и вводя новые способы проверки знаний.
Если раньше борьба шла с плагиатом или с ситуациями, когда студенты платили другим людям за написание работы, то с появлением искусственного интеллекта правила нечестной игры заметно изменились. Теперь существуют не только программы, которые пишут учебные работы, но и дополнительные инструменты, способные переработать сгенерированный текст так, чтобы выявить обман стало еще сложнее. Как проверять знания студентов — над этим сейчас задумываются преподаватели, сообщает LSM+.
Университеты внедряют специальные компьютерные программы, которые могут помочь определить, в какой мере при написании работы использовался искусственный интеллект. Однако и у таких инструментов есть недостатки. На вопрос, удается ли выявлять работы, написанные с помощью алгоритмов, проректор по учебной работе Латвийского университета (ЛУ) Кристине Страда-Розенберга отвечает: «Да, удается. Но сейчас нет такого универсального инструмента — было бы неправдой утверждать обратное.
Нужно понимать, что на данный момент ни один технический инструмент не способен однозначно определить, использовался искусственный интеллект или нет. Это совокупность мер. Я осмелюсь сказать, что никогда не будет технического решения, которое на 100% позволит это установить».
Инструмент, который сейчас используют, например, в Рижском университете Страдиня, может определить долю использования искусственного интеллекта, однако его главный недостаток в том, что он работает только с английским языком. Проверять тексты на латышском языке значительно сложнее. Более развитая программа есть у Рижского технического университета (РТУ). Однако технологии развиваются настолько быстро, что в перспективе может измениться и сама система итоговых работ. Речь идет именно о выпускных работах.
Все три крупнейших университета допускают, что из-за распространения контента, созданного искусственным интеллектом, в ближайшем будущем все более актуальным станет вопрос о возможной замене бакалаврских или магистерских работ другими видами итоговых заданий. Это будет зависеть от конкретной учебной программы и отрасли. «Разумеется, с активным внедрением искусственного интеллекта мы видим, что в какой-то момент нам тоже придется начать дискуссию о том, что можно изменить или пересмотреть. Понятно, что в социальных науках в итоговых работах его можно использовать больше.
Мы уже начали размышлять о том, как иначе могут выглядеть такие работы в социальных науках», — признает заместитель проректора по учебной работе РТУ Угис Цитсковскис.
Полностью отказаться от итоговой работы невозможно. Вопрос в том, как проверять компетенции и какие именно. «Полный отказ от бакалаврских или магистерских работ в Латвийском университете не обсуждался. Речь идет о том, какой может быть форма итоговых работ в будущем и как их можно дополнить другими компонентами. Например, сейчас мы думаем о том, чтобы уделять гораздо больше внимания устной защите», — рассказывает представитель ЛУ.