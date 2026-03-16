У компании Tele2 теперь новый финансовый директор - им стала Ольга Лиляева
Финансовым директором и членом правления мультисервисного предприятия Tele2 стала Ольга Лиляева. Конкурс на должность финансового директора был объявлен после того, как предыдущий финансовый директор Арнис Приедитис стал исполнительным директором и председателем правления Tele2.
Ольга Лиляева работает в Tele2 более восьми лет и ранее возглавляла отдел финансового анализа и планирования. До прихода в Tele2 она работала в KPMG Baltics, занимая различные должности, связанные с аудиторскими услугами.
“Ольга Лиляева работает в компании уже давно. Она хорошо разбирается в специфике отрасли, доказала себя как сильный финансист и надежный член команды. Ее профессиональные знания и личные качества позволят ей сразу успешно интегрироваться в руководящую команду, что очень важно в нынешних рыночных условиях”, – говорит председатель правления Tele2 Андрис Приедитис.
Как сообщалось ранее, оборот Tele2 в 2025 году вырос на 3,3% по сравнению с 2024 годом, достигнув 185,6 млн евро. Неаудированные финансовые данные также показывают, что EBITDAaL (прибыль до процентов, налогов, амортизации и после аренды) составила в 2025 году 85,9 млн евро, что на 13,9% больше, чем годом ранее.