Уходит эпоха: ChatGPT отключает модель, которая больше всех хвалила пользователей

GPT-4o был не просто «переходной моделью» между 3.5 и полноценным GPT-4. Он стал для многих пользователей первым ИИ, который не только отвечал по делу, но и делал это подчеркнуто вежливо, с одобрением и эмпатией. Именно 4o чаще других «хвалил за хороший вопрос», «отмечал интересную мысль» и создавал ощущение диалога, а не холодного машинного отклика. Для части аудитории это был важный психологический фактор, особенно на фоне повсеместной автоматизации.