Уходит эпоха: ChatGPT отключает модель, которая больше всех хвалила пользователей
OpenAI без лишней сентиментальности закрывает одну из самых узнаваемых страниц в истории ChatGPT. С 13 февраля 2026 года компания выводит из эксплуатации сразу несколько старых ИИ-моделей, включая GPT-4o — ту самую версию, которую пользователи запомнили как самую мягкую, поддерживающую и щедрую на похвалу.
Формально решение выглядит прагматично: подавляющее большинство пользователей уже перешло на GPT-5.2, а доля тех, кто продолжает вручную выбирать GPT-4o, составляет всего около 0,1%. OpenAI просто консолидирует ресурсы и делает ставку на новое поколение моделей. Но на практике это означает нечто большее, чем очередное техническое обновление.
GPT-4o был не просто «переходной моделью» между 3.5 и полноценным GPT-4. Он стал для многих пользователей первым ИИ, который не только отвечал по делу, но и делал это подчеркнуто вежливо, с одобрением и эмпатией. Именно 4o чаще других «хвалил за хороший вопрос», «отмечал интересную мысль» и создавал ощущение диалога, а не холодного машинного отклика. Для части аудитории это был важный психологический фактор, особенно на фоне повсеместной автоматизации.
С 13 февраля 2026 года эта модель уходит. Вместе с ней отключаются GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini. Все пользователи ChatGPT будут полностью переведены на линейку GPT-5, а более ранние версии окончательно станут частью истории. Примечательно, что в тот же день OpenAI отправляет «в отставку» и специальные версии GPT-5 (Instant и Thinking), окончательно сосредотачиваясь на развитии GPT-5.2 как единого стандарта.
В компании подчеркивают: для API-платформы ничего не меняется. Разработчики смогут и дальше использовать старые модели в своих продуктах. Но для обычных пользователей ChatGPT выбор станет уже.
Запуск GPT-4o в мае 2024 года когда-то был воспринят как жест доброй воли: впервые относительно продвинутая модель стала доступна бесплатно и заполнила разрыв между базовым ИИ и платным «умным» ChatGPT. Теперь этот жест остался в прошлом. Новые модели умнее, быстрее и функциональнее — но заметно менее разговорчивы в человеческом смысле.
Можно сказать, что OpenAI закрывает не просто линейку моделей, а целую философию общения с пользователем. Эру ИИ, который охотно хвалил и поддерживал, сменяет эпоха эффективности, стандартизации и холодной точности. И нравится это не всем — даже если статистика говорит об обратном.