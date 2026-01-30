Ринкевич вернул в Сейм поправки о дистанционном обучении в 1-6-х классах: что не понравилось президенту

В письме президента отмечается, что в настоящее время закон предусматривает применение нового порядка в отношении детей, которые начнут обучение в 1-х классах, уже с 1 сентября этого года. Это означает, что у правительства и самоуправлений очень мало времени, чтобы подготовиться к введению изменений. В свою очередь семьи, которым необходимо принять решение об обучении ребенка, сталкиваются с неопределенностью относительно того, каким будет порядок и критерии доступности дистанционного обучения.